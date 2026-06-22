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Екскомандиру 103-ї бригади тероборони оголошено підозру. Очільник Львівщини став на його захист

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Екскомандиру 103-ї бригади тероборони оголошено підозру. Очільник Львівщини став на його захист
Полковник Валерій Курко підозрюється в нарахуванні майже 80 млн грн бойових виплат без законних підстав
фото: Прокуратура України

Максим Козицький заявив про готовність взяти офіцера на поруки

Колишньому командиру 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Валерію Курку оголошено підозру в кримінальному провадженні, відкритому за статтею про недбале ставлення до військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, з квітня 2023 року до січня 2024 року посадовець неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування військовослужбовцям «бойових виплат» у розмірі 100 тис. грн. Йдеться про виплати, які законодавством передбачені для військових, що безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують бойові та спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

«Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання. Маючи інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для виплат, посадовець не забезпечив належного контролю і видав відповідні накази. На їх підставі фінансова служба військової частини здійснила нарахування та виплату коштів. У результаті державному бюджету завдано збитків на суму майже 80 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Колишньому командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану).

Підозру Валерію Курку підтвердив його адвокат Андрій Мартинюк у коментарі Zaxid.net, назвавши обвинувачення «надуманим». За інформацією журналістів, Галицький районний суд Львова відхилив клопотання прокурорів про обрання Валерію Курку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначив йому розмір застави у 66,5 тис. грн.

Начальник Львівської ОВА став на захист офіцера

Начальник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький прокоментував підозру Валерію Курку: «Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103 бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави. Згодом разом з особовим складом бригади він виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту. За цей час і він, і його бійці неодноразово довели свою відданість Україні та військовій присязі. Саме тому вважаю, що під час повномасштабної війни такі переслідування є неприпустимими. Моя безперечна повага до кожного бійця та Валерія Курка».

Глава Львівщини заявив про готовність взяти офіцера на поруки.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим. Вони допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тис. грн додаткової винагороди.

Теги: підозра Львівщина ЗСУ кримінал військові

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