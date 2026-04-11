У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає

Як повідомляють рятувальники, росіяни двічі вдарили по житловому сектору – є постраждалі

Паска – символ Воскресіння Ісуса Христа – уціліла у розтрощеному атакою помешканні у Сумах. Відповідне фото оприлюднила ДСНС України, повідомляє «Главком».

На знімку видно великодню випічку зі свічкою, яку поставили на столику біля портретів. На одному із них тріснуло скло. Довкола сліди руйнувань, однак паска ціла, лише припала пилом.

Перший удар прийшовся по багатоповерхівці: зруйновано покрівлю, виникла пожежа. Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися п’ятеро людей із гострою реакцією на стрес.

Другий удар – по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на першому та третьому поверхах. Надзвичайники врятували травмовану жінку та передали медикам. Попередньо травмовано п’ятеро людей, серед них дитина. Проведено евакуацію мешканців.

Загалом пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитсадок та близько 10 автомобілів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують систематичний терор мирного населення Херсонської області. Протягом останньої доби ворог застосував увесь арсенал наявного озброєння – від авіації до дронів-камікадзе, внаслідок чого постраждали шестеро цивільних мешканців.

Також Одеса знову опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Один із ворожих дронів-камікадзе спричинив ситуацію, яку мешканці вже називають справжнім дивом: апарат влучив просто у житлову квартиру, проте вибуху не сталося.