Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях

Верховна Рада пропонує відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях

Парламент закликав заборонити участь держав-агресорів у міжнародних змаганнях до завершення війни в Україні

Верховна Рада звернулась до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів РФ та Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вебпортал парламенту України.

«Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла в цілому проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів російської федерації та республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях (реєстр. №14204)», – йдеться у повідомленні.

Постановою ухвалено звернення до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу та Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях. Верховна Рада України закликає:

переглянути рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня 2025 року;

відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних заходах, включно з Паралімпійськими іграми;

захистити принципи гуманізму, справедливості, прав людини та неприпустимість війни як засобу міждержавних відносин, на яких базується міжнародний паралімпійський рух;

ухвалити рішення про обмеження в’їзду спортсменів та делегацій держав-агресорів до демократичних країн до повного припинення агресії РФ та відновлення територіальної цілісності України.

