Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях
Верховна Рада пропонує відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях
фото: AP

Парламент закликав заборонити участь держав-агресорів у міжнародних змаганнях до завершення війни в Україні

Верховна Рада звернулась до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів РФ та Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вебпортал парламенту України.

«Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла в цілому проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів російської федерації та республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях (реєстр. №14204)», – йдеться у повідомленні.

Постановою ухвалено звернення до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу та Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях. Верховна Рада України закликає:

  • переглянути рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня 2025 року;
  • відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних заходах, включно з Паралімпійськими іграми;
  • захистити принципи гуманізму, справедливості, прав людини та неприпустимість війни як засобу міждержавних відносин, на яких базується міжнародний паралімпійський рух;
  • ухвалити рішення про обмеження в’їзду спортсменів та делегацій держав-агресорів до демократичних країн до повного припинення агресії РФ та відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Верховна Рада збереться у суботу, 27 грудня, аби розглянути перейменування розмінної монети та ухвалити законопроєкт в другому читанні. Питання додаткового пленарного засідання 27 грудня парламентарі обговорювали у контексті розгляду законопроєкту про перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг». Відповідну пропозицію підтримав 241 народний депутат.

Білорусь Верховна Рада депутат законопроєкт обмеження

