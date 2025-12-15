Головна Світ Політика
Німеччина прийме звільнених білоруських опозиціонерів Колеснікову та Бабарика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Німеччина прийме звільнених білоруських опозиціонерів Колеснікову та Бабарика
Політичних в'язнів вдалося завдяки посередництву з боку Сполучених Штатів
фото: hromadske

Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів

Німеччина надасть прихисток двом лідерам білоруської опозиції – Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, яких було звільнено з ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

За словами федерального міністра внутрішніх справ Олександра Добріндта, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка. Напередодні Олександр Лукашенко звільнив Колеснікову, Бабарика та ще 121 політичного вʼязня після років ув'язнення. Згодом їх вивезли до сусідніх країн, зокрема до Литви та України.

Марія Колеснікова – одна з лідерок масових протестів у Білорусі 2020 року. Її заарештували у вересні того ж року, а згодом засудили до 11 років колонії за звинуваченням у «змові з метою захоплення влади». Вона відома тим, що порвала свій паспорт на кордоні, щоб уникнути примусової депортації з країни.

Віктор Бабарико – екскерівник «Белгазпромбанку», якого вважали головним суперником Лукашенка на виборах 2020 року. Йому не дозволили балотуватися і заарештували ще до голосування.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій.

Звільненні білоруські політичні вʼязні, яких привезли в Україну, розповіли про умови свого утримання.

Теги: Німеччина Білорусь політв’язні опозиція

