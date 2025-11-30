Вільнюський аеропорт тимчасово закрився через повітряні кулі

У Литву залетіли повітряні кулі, ймовірно, з Білорусі

Увечері, 30 листопада, Вільнюський аеропорт у Литві оголосив про тимчасове припинення роботи через підозру на наявність повітряних куль у повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, останніми місяцями європейська авіація стикається з численними інцидентами, пов'язаними з дронами, включаючи ситуації в Копенгагені та Брюсселі.

Нагадаємо, у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.

Днями керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що масштаби гібридної атаки розширюються, а 25 листопада Вільнюський аеропорт у Литві двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі.

Глава центру зауважив, що було зафіксовано понад 40 позначок, характерних для контрабандних повітряних куль. Поки невідомі обставини, як контрабандні кулі досягли латвійського повітряного простору, проте вони були зафіксовані і в сусідній країні.