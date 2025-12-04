Головна Світ Політика
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
Литва назвала термін закриття неба з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Литва продовжила закриття частини повітряного простору на кордоні з Білоруссю до 1 лютого 2026 року

4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року. Про це повідомляє LRT.

Частину повітряного простору Литви, який межує із Білоруссю, було закрито у серпні. Планувалося, що це обмеження діятиме до 30 листопада.

Утім, тоді Міністерство оборони країни заявило, що заборону можуть продовжити, якщо загроза від безпілотних літальних апаратів, що входять у повітряний простір Литви, не зменшиться.

У четвер, 4 грудня, Міноборони Литви заявило, що термін дії обмеженої зони для польотів у частині повітряного простору, що межує з Білоруссю, було продовжено до 1 лютого 2026 року.

Як зазначається, у середині жовтня міністр транспорту Юрас Тамінськас встановив 26 обмежених зон у повітряному просторі над усією територією Литви. Ці зони можуть бути активовані в разі необхідності для негайного застосування військової сили проти дронів, які порушили повітряний простір Литви.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі. 

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта висловились щодо закриття Литвою кордону з Білоруссю через повітряні кулі.

Водночас Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону. 

