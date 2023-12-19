Ірландія скорочує виплати біженцям, і це не всі погані новини для українців

Нестача житла та виплат стане серйозним випробуванням для біженців з України у Ірландії

Ірландія має намір скоротити соціальні виплати біженцям з України, щоб привести їх у відповідність до решти Європи. Біженцям також доведеться за 90 днів шукати власне житло. Проте, це далеко не все до чого слід готуватися українцям, попереджає Euronews.

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З моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року до Ірландії прибули понад 100 тис. біженців з України, і їх було тепло прийнято. У липні минулого року тодішній прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін говорив: «Виходячи з мого досвіду, отриманого під час поїздок по всій країні, можу сказати: наші люди відрізняються великою теплотою по відношенню до біженців, і громади працюють з українською громадою, щоби біженці відчували себе бажаними гостями».

Тепер уряд Ірландії має намір скоротити соціальні виплати з 220 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень. Цей крок покликаний скоротити кількість українців, які прибувають до Ірландії.

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«На даний момент Ірландія прийняла 100 тис. українських біженців, 75 тис. з них отримали надане державою житло, і система дійсно працює на повну потужність, але влада дійшли висновку, що більше не можуть продовжувати забезпечувати таку кількість біженців», – пояснює політичний кореспондент Irish Daily Mail Крейг Х'юз.

Ситуацію ускладнив і той факт, що багато українських біженців, які просили раніше міжнародного захисту в інших державах ЄС, потім мігрують до Ірландії, де соціальні виплати щедріші. Згідно з новою політикою, Ірландія надаватиме безплатне житло біженцям лише на 90 днів, після чого особи, які шукають міжнародного захисту, повинні будуть знайти власне житло.

Пропонована зміна політики розглядається деякими як подія, яка створить більше проблем, ніж вирішить. Жоден член ірландського уряду не прокоментував Euronews останні новини щодо виплат українцям.

Ірландський Червоний Хрест каже, що така зміна політики стане серйозною проблемою для біженців.

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Генеральний секретар Ірландського Червоного Хреста Дейдра Гарві зазначила: «Куди підуть ці люди, переважно жінки та діти, якщо після 90 днів у них не обов'язково буде робота, тому що вони не говорять англійською, або їм треба стежити за дітьми і як вони зможуть знайти житло на приватному ринку оренди будинків в Ірландії, де він і так перебуває під сильним тиском?».

Водночас кореспондент Euronews Кен Мюррей вважає, що попри все Ірландія завжди була і залишатиметься популярним напрямом для людей, які шукають міжнародного захисту: «Однак через нестачу житла, що зробило деякі політичні партії дуже непопулярними, уряд вирішив: «Досить». Очікується, що починаючи з наступного місяця українці, які збиралися шукати міжнародного захисту в Ірландії, можливо почнуть виїжджати в інші місця».

До слова, незважаючи на зимовий період влада Ірландії не відмовляється від планів розміщувати українців із усіма зручностями у наметах. При тому це наметове містечко Департамент інтеграції Ірландії описує як «готове до зими житло». Наметове містечко Stradbally Estate найбільш відоме проведенням музичного фестивалю Electric Picnic. Зараз майданчик розрахований для розміщення ще 950 осіб, які прибуватимуть поетапно протягом наступних кількох тижнів, і у понеділок почався прийом біженців або бенефіціарів тимчасового захисту (BOTP). До кінця цього тижня Департамент інтеграції Ірландії повідомив, що мінімум 100 біженців з України проживатимуть на цьому місці.

Нагадаємо, Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла. Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня.

Минулого місяця було оголошено, що біженці, які повернулися в Україну на свята, можуть втратити житло, оскільки тривалість дозволеного їм періоду відсутності скоротилася з семи днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.