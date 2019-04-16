Вибори президента: ЦВК визнала понад 224 тисячі бюлетенів недійсними



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Бюлетені – «це і велика праця багатьох людей, і гроші», тому не треба їх псувати, - Сліпачук

На виборчих дільницях на бюлетенях малювали, різали їх і навіть їли, - голова ЦВК

Під час першого туру виборів президента 31 березня 2019 року 224 тисячі 600 бюлетенів визнані недійсними. Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

«За нашими підрахунками, за результатами виборів 31 березня 224 тис. 600 бюлетенів визнані недійсними», - сказала Сліпачук.

Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – «це і велика праця багатьох людей, і гроші».

«Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх», - додала голова ЦВК.

Сліпачук також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців «не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також – бути більш чемними і розуміти, що вибори – це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях».

«Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування», - зауважила голова ЦВК.

Вона наголосила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур чергових виборів президента України.