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Зеленський назвав втрати України у війні з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський назвав втрати України у війні з Росією
Президент України Володимир Зеленський
скриншот з відео

Зеленський: Точні цифри дуже важливі

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що 45 100 українських бійців загинули у війні з Росією. Ще 390 тисяч випадків поранень.

Крім цього, Зеленський зазначив, що тисячі людей зникли безвісти, тисячі перебувають у полоні. Він також додав, що точної цифри немає, однак триває робота аби ця цифра стала відомою.

«Щодо наших втрат. Точні цифри дуже важливі. 45 100 загиблих, близько 390 тисяч випадків поранення. Уточню, поранень більше ніж поранених. Бо дехто повертався на фронт і був знову поранений», – розповів президент.

Зеленський також зауважив, що відомо про кількість дітей, котрі були вивезені з території України, але невідомо скільки дітей загинуло на окупованих територіях. Також невідомо скільки працівників держустанов потрапили до російського полону.

Зеленський пояснив, у росіян значно гірша польова медицина, вони не евакуюють своїх поранених та загиблих бійців, через це їхні втрати більші. Майже 350 тисяч росіян знищено на полі бою, приблизно 50-70 тисяч зникли безвісти, ще 600-700 тисяч росіян поранені. 

Нагадаємо, що глава української держави дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому заявив, що готовий сидіти навпроти російського диктатора Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру в Україні. 

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Теги: Володимир Зеленський фронт втрати поранення

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