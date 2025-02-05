Сирський розповів, скільки ЗСУ знищили артсистем окупантів

Росіяни втратили початкове домінування в артилерії на фронті в Україні

За 2024 рік українські військові знищили 13 тис. артилерійських систем росіян. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Про це написав у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Повідомляється, що втрати російської армії в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тис. одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів.

«Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою. Дякую всім воїнам за результативність! Слава Україні!», – написав Сирський.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на останні напади на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та назвав такі атаки ганебними.

«Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40. У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії.

Також у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.