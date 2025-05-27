Від верстатниці до трактористки: українки змінюють стереотипи щодо «чоловічих» професій

Вже 300 жінок опановують «чоловічі» професії завдяки Службі зайнятості

В Україні зростає кількість жінок, які опановують професії, що раніше традиційно вважалися чоловічими. В рамках експериментального проєкту Державної служби зайнятості жінки отримують рівні шанси на працевлаштування та професійний розвиток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Проєкт дає поштовх до закриття нестачі кваліфікованих кадрів, а жінки отримують можливість освоїти актуальну професію та гарантоване працевлаштування. Наразі навчання вже розпочали 300 жінок.

До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Серед топ-3 професій, які обрали жінки в традиційно чоловічих галузях:

верстатниця деревообробних верстатів,

трактористка,

водійка навантажувача.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих. Серед них: водійка тролейбуса, трамвая, машиністка крана, майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів тощо.

Навчання в рамках проєкту фінансується коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 30 280 грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю може покрити або роботодавець, або сама учасниця.

Роботодавці можуть подати заявку на участь у проєкті як онлайн, через офіційний портал, так і офлайн, звернувшись до будь-якого найближчого центру зайнятості.

Нагадаємо, в Україні роботодавці найбільше потребують людей на робітничі професії: тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварювальник та інші. Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.