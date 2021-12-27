Під Вінницею підліток замерз насмерть біля власного будинку

Жодних слідів насильницької смерті на тілі хдопця не виявили

На Вінниччині, на городі біля власного будинку, знайшли мертвим 17-річного підлітка. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався ввечері 24 грудня у селі Нове Місто. Про зникнення хлопчика повідомила знайома його рідного батька. Того дня підліток планував поїхати у гості до своєї подруги у Вінницю.

Правоохоронці оперативно встановили, що з моменту зникнення 17-річний хлопець не залишав межі свого села.

Протягом 24 грудня було здійснено перевірку усіх магазинів, кафе та інших місць, де зазвичай збирається молодь. Додаткові сили було направлено на розшук підлітка у навколишніх селах.

Опівдні 25 грудня під час повторного огляду території домогосподарства, де хлопчик проживав разом із татом, поліцейські виявили його мертвим на городі.

Батько загиблого підлітка підтвердив, що матір померла, коли той був ще маленьким. З того часу їхня родина перебувала на обліку, як така, що опинилась у складних життєвих обставинах.

У рамках слідства тіло 17-річного хлопця направлено на судмедекспертизу. За попередньою інформацією, причиною смерті могло стати переохолодження.

Жодних слідів насильницької смерті на тілі підлітка не виявили. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 15-річний підліток заради приколу в TikTok надихався газом і помер.

Також у Луцьку підліток на батьковій автівці летів у натовп.