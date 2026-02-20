Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього
фото з відкритих джерел

Окрім Андрія Юсова, у списках фігурували відомі журналісти

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Юсова.

За інформацією правоохоронних органів, російські спецслужби готували замахи на території обох країн, використовуючи найманців.

Окрім Андрія Юсова, у списках фігурували відомі журналісти (зокрема ті, кого в РФ визнали «екстремістами») та колишні російські громадяни з проукраїнською позицією.

Виконавцями мала стати агентурна мережа, яку перекидали через кордони під виглядом туристів.

«Серед цілей російських найманців фігурує і моє прізвище. З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече. Вдячний професійній та злагодженій роботі українських та молдовських правоохоронних органів та спецслужб, які запобігли цим та іншим злочинам», – зазначив Юсов.

Юсов підкреслив, що війна, яку веде Росія, має геноцидний характер і триває не лише на передовій, а й у глибокому тилу. Він закликав громадян бути готовими до опору та зберігати пильність, оскільки ворог не дотримується жодних правил ведення війни.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні. 

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО. Серед них, за даними генпрокурора Руслана Кравченко, був заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

 

Читайте також:

Теги: ГУР вбивство Молдова Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові передадуть досвід дронової війни німецькій армії
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
17 лютого, 20:47
Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток
15 лютого, 18:44
Міністр оборони Великобританії Джон Гілі анонсував нову допомогу Україні
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
12 лютого, 10:42
У Німеччині розкрили схему диверсії з GPS-трекерами у поштових відправленнях
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
9 лютого, 12:43
Поліція Молдови оточила місце знахідки безпілотника
Невідомий дрон знайшли поблизу села на півночі Молдови
6 лютого, 20:08
За словами Гіркіна, під виглядом перемир’я Україна нібито свідомо затягує час, розраховуючи перемогти у війні на виснаження
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
31 сiчня, 17:33
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про інтереси Росії на території Одещини
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія
30 сiчня, 17:04
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
У напрямку Куп’янська росіяни намагаються вести наступальні дії, проте успіху не мають
Окупанти намагаються прорвати кордон у одній із областей
25 сiчня, 15:58

Події в Україні

Європейські партнери погодили передачу обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ
Європейські партнери погодили передачу обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього
Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції
Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua