Спецоперація Україна–Молдова: Андрій Юсов прокоментував підготовку замаху на нього

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Юсова.

За інформацією правоохоронних органів, російські спецслужби готували замахи на території обох країн, використовуючи найманців.

Окрім Андрія Юсова, у списках фігурували відомі журналісти (зокрема ті, кого в РФ визнали «екстремістами») та колишні російські громадяни з проукраїнською позицією.

Виконавцями мала стати агентурна мережа, яку перекидали через кордони під виглядом туристів.

«Серед цілей російських найманців фігурує і моє прізвище. З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече. Вдячний професійній та злагодженій роботі українських та молдовських правоохоронних органів та спецслужб, які запобігли цим та іншим злочинам», – зазначив Юсов.

Юсов підкреслив, що війна, яку веде Росія, має геноцидний характер і триває не лише на передовій, а й у глибокому тилу. Він закликав громадян бути готовими до опору та зберігати пильність, оскільки ворог не дотримується жодних правил ведення війни.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО. Серед них, за даними генпрокурора Руслана Кравченко, був заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.