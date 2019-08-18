Відомий український співак звинуватив у плагіаті американського колегу
Співак Артуро Черезо вкрав трек «Варто чи ні», написаний 2004 року, - Олександр Пономарьов
Український співак Олександр Пономарьов звинуватив американського колегу Артуро Черезо у плагіаті. Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.
Пономарьов заявив, що співак Артуро Черезо вкрав його трек «Варто чи ні», написаний 2004 року.
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Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями ! Вже вдруге ! Пісню , яку я написав в 2004 році , виклав в YouTube , зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося мова про пісню #ялюблютількитебе ! Звичайно буду заганяти цих злодюжек за сині хмари , але ... сам прецедент, я в шоці ( про коментарі в YouTube взагалі мовчу ) #пономарьов #україна #song #foto #life #sea #love
«Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями! Вже вдруге! Пісню, яку я написав 2004 року, виклав в YouTube, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося, мова про пісню #ялюблютількитебе! Звичайно буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але сам прецедент, я шокований (про коментарі в YouTube взагалі мовчу)», - обурився Пономарьов.
Також співак попросив своїх шанувальників допомогти йому та залишити коментарі під композицією американського співака.
«П.С. хто знає англійську, прохання залишити коментар злодієві, якщо є час, можна ще поскаржитися в Youtube», - зазначив артист.