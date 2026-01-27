Головна Країна Суспільство
«Може досить?» Військовий, який був у полоні росіян, поскаржився на психологів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Може досить?» Військовий, який був у полоні росіян, поскаржився на психологів
Боєць «Мук» розповів про нав’язливу допомогу психологів після полону
Боєць розповів, що більше допомоги отримав від родини, ніж від психологів

Звільнений з російського полону український військовий Євген Мук заявив, що після повернення додому зіткнувся з надмірною та нав’язливою увагою з боку психологів, яка не завжди була для нього ефективною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал журналістки Раміни Есхакхай Ramina

За словами Мука, після звільнення з полону з ним намагалися працювати десятки психологів, однак формат такої допомоги часто був для нього неприйнятним. «Психологів зараз дуже багато, і всі, як їм здається, хочуть допомогти. І в якийсь момент ти думаєш: «Блін», ну може хватить? Може, не треба?», – сказав військовий.

Він зазначив, що для нього більш ефективною була б неформальна розмова, а не класичний прийом у кабінеті. «Мені б, напевно, потрібен був психолог одразу – десь у дуже неформальній атмосфері. Сіли, кофійочок, якась кафешка. А не так, що приходить: «Ну, розказуй». І ти такий: «А що тобі розказувати? Як у полоні? А що ти хочеш почути?», – пояснив Мук.

За його словами, на початковому етапі реабілітації значно більше допомоги йому дало спілкування з родиною. «Мені спілкування з сім’єю й дітьми набагато більше допомогло, ніж деякі психологи. Я не кажу, що вони безкорисні – ні. Але їх дуже багато і вони дуже нав’язливі», – підкреслив він.

Військовий також розповів, що після повернення з полону в нього відбулася переоцінка життєвих цінностей. За його словами, він почав більше цінувати час із сім’єю та намагатися жити повноцінним життям, не відкладаючи прості радощі.

«Я зрозумів одну річ: якщо хочеш щось купити і маєш можливість – треба робити це зараз. Бо в один момент усе може зникнути», – зазначив Мук. Він додав, що після полону став відкритішим до нового досвіду та намагається більше часу проводити з близькими, подорожувати і отримувати нові емоції.

Боєць «Мук» провів у полоні понад два роки, пройшовши фільтраційні табори та російські тюрми. Вперше це був вихід з Іловавайська, відомий у проросійських ЗМІ як Іловайський котел, вдруге – Маріуполь.

Також український військовий Євген Чуднецов із позивним «Чудік» розповів, що під час другого полону він відчув суттєву різницю між російськими військовими та бойовиками так званих «ДНР».

