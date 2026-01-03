«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро

Російські провоєнні блогери заздрять ефективності американських військових

У російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика через блискавичну операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина блогерів відверто заздрить ефективності американських військових, інші обурюються безсиллям Росії в цій ситуації, повідомляє «Главком».

Z-канал «Военный осведомитель» зазначає, що американська операція обмежилася лише захопленням Мадуро, заради чого американці «пробили собі коридор» для прольоту гелікоптерів зі спецпризначенцями, а після того, як схопили «президента», одразу покинули територію Венесуели.

«Дійсно, еталонна СВО з обмеженими цілями та участю. Прилетіли, зробили справу, полетіли», – захоплюється Z-канал.

Із цією думкою згоден і канал «Два майора».

«Операцію провели вони грамотно. Напевно, так і наша СВО задумувалася. Швидко, ефектно і результативно. Навряд чи Герасимов планував 4 роки воювати», – пишуть пропагандисти.

Телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» обурюється, що «так само і Путіна викрасти можуть».

«Варто було мені відволіктися на лижі та хокей, вкрали президента. Слава Богу, поки тільки венесуельського», – додає кореспондент програми «Вести» і Z-блогер Олександр Сладков.

Український ексдепутат-утікач Олег Царьов непокоїться, що американці тепер отримають контроль над венесуельськими запасами нафти і обвалять світові ціни.

«Очевидно, це вдарить по російському бюджету. Контроль США над Венесуелою нам обійдеться недешево», – пише він.

Канал неонацистського угруповання «ДШРГ Русич», що воює на боці РФ в Україні, пропонує Кремлю почати наймати на службу американських генералів і планувальників.

«Іде четвертий рік СВО. Ні Зеленського, ні членів українського уряду, ні українських генералів навіть не намагалися захопити або знищити. Можливо варто витрачати державні гроші платників податків куди більш ефективно і наймати людей зі сторони?», – пише канал.

Тим часом, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв бурхливо відреагував на проведення Сполученими Штатами військової операції у Венесуелі, повідомляють РосЗМІ.

«Відмінний приклад миротворчості США. Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом», – сказав він.

Коментуючи дії американської армії, Медведєв не оминув увагою Україну. Він цинічно заявив, що американським силам варто було б обрати іншу ціль.

За словами російського чиновника, було б «непогано», якби США «атакували військові бази України».

Окрім випадів у бік Києва та Вашингтона, Медведєв зробив висновок, що єдиним запобіжником від зміни влади ззовні є наявність зброї масового ураження.

«Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі треба максимально зміцнювати свої Збройні сили, не дозволяючи різним багатим нахабам запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого», – додав він.

На думку Медведєва, максимальним зміцненням країни від подібних сценаріїв є саме наявність ядерної зброї, що вкотре підтверджує ставку Кремля на ядерний шантаж у міжнародній політиці.

Раніше Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі. «Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо з диктаторами можна (поводитися) ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі», – сказав Зеленский і розсміявся.

Також операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів.