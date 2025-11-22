Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою
колаж: glavcom.ua

FAA продовжує моніторинг ситуації для забезпечення безпеки американської цивільної авіації в регіоні

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило американські авіакомпанії про «потенційно небезпечну ситуацію» під час польотів над територією Венесуели. Причиною стали погіршення безпекової ситуації в регіоні та зростання військової активності, пише «Главком».

У повідомленні FAA зазначається, що загрози можуть становити небезпеку для літаків на будь-якій висоті. Зокрема, йдеться про збільшення кількості перешкод для навігаційної супутникової системи (GNSS), а також активізацію військових навчань, мобілізацію венесуельських військових та резервістів.

Відомо, що прямі пасажирські й вантажні рейси з США до Венесуели були припинені ще у 2019 році. Проте деякі авіакомпанії продовжують використовувати повітряний простір країни під час транзитних рейсів до Південної Америки. American Airlines заявила, що припинила польоти над Венесуелою у жовтні, Delta Air Lines – ще раніше. United Airlines наразі не прокоментувала ситуацію.

Нові рекомендації FAA не містять прямої заборони на польоти, проте зобов’язують авіакомпанії повідомляти управління про заплановані маршрути щонайменше за 72 години до вильоту.

У відомстві додали, що військові Венесуели мають у розпорядженні сучасні винищувачі та озброєння, здатні досягати висот, на яких літають цивільні літаки. Крім того, потенційною загрозою можуть бути системи протиповітряної оборони на нижчих висотах.

FAA продовжує моніторинг ситуації для забезпечення безпеки американської цивільної авіації в регіоні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

Читайте також:

Теги: військові авіація США Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Нам необхідно розв'язати проблему Венесуели
Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро
18 листопада, 02:16
О 17:34 у столиці пролунав відбій
Повітряна тривога у Києві тривала 28 хвилин
15 листопада, 17:42
Лайл та Елеонора Гіттенс уперше зустрілися у 1941 році, коли були студентами Університету Кларка в Атланті
216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії
9 листопада, 22:07
Gunvor назвав обвинувачення США «докорінно помилковими»
Компанія Gunvor відмовилася купувати міжнародні активи «Лукойла»
7 листопада, 09:19
Шведський винищувач JAS 39 Gripen від компанії Saab
Які країни претендують на шведські винищувачі Gripen? Дані від аналітиків
31 жовтня, 11:28
Цифрова стратегія Трампа має не лише економічний, а й геополітичний характер
Bloomberg: Трамп просуває створення глобальної цифрової економіки без мит і податків
31 жовтня, 05:45
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
29 жовтня, 10:03
Хорватський парламент підтримав відновлення обов’язкової військової служби
Хорватія повертає обов’язкову військову службу
24 жовтня, 17:52
Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26

Соціум

Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму (відео)
Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму (відео)
У Нігерії з християнської школи бойовики викрали понад 200 дітей
У Нігерії з християнської школи бойовики викрали понад 200 дітей
США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою
США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою
Після урагану «Мелісса» Ямайка зіткнулася зі спалахом інфекційної хвороби: є загиблі
Після урагану «Мелісса» Ямайка зіткнулася зі спалахом інфекційної хвороби: є загиблі
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua