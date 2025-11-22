США попередили авіакомпанії про потенційні ризики польотів над Венесуелою

FAA продовжує моніторинг ситуації для забезпечення безпеки американської цивільної авіації в регіоні

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило американські авіакомпанії про «потенційно небезпечну ситуацію» під час польотів над територією Венесуели. Причиною стали погіршення безпекової ситуації в регіоні та зростання військової активності, пише «Главком».

У повідомленні FAA зазначається, що загрози можуть становити небезпеку для літаків на будь-якій висоті. Зокрема, йдеться про збільшення кількості перешкод для навігаційної супутникової системи (GNSS), а також активізацію військових навчань, мобілізацію венесуельських військових та резервістів.

Відомо, що прямі пасажирські й вантажні рейси з США до Венесуели були припинені ще у 2019 році. Проте деякі авіакомпанії продовжують використовувати повітряний простір країни під час транзитних рейсів до Південної Америки. American Airlines заявила, що припинила польоти над Венесуелою у жовтні, Delta Air Lines – ще раніше. United Airlines наразі не прокоментувала ситуацію.

Нові рекомендації FAA не містять прямої заборони на польоти, проте зобов’язують авіакомпанії повідомляти управління про заплановані маршрути щонайменше за 72 години до вильоту.

У відомстві додали, що військові Венесуели мають у розпорядженні сучасні винищувачі та озброєння, здатні досягати висот, на яких літають цивільні літаки. Крім того, потенційною загрозою можуть бути системи протиповітряної оборони на нижчих висотах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців.