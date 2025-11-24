Львів отримав 1,5 га під військове кладовище від Міністерства оборони

Львів потребував нової території для поховань захисників України

Міністерство оборони передало 1,5 га в комунальну власність Львівської міської ради. Цю територію облаштують під Меморіальний комплекс військових поховань Героїв України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

«Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Цей крок створює необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу. Працюємо в тісній взаємодії з місцевою владою», – повідомив Денис Шмигаль.

Про це також розповів у коментарі для Zaxid.Net керівник справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко. Він розповів, що ділянка, яку місту надало Міноборони розташована в межах вулиць Мечникова та Вахнянина поруч із Личаківським кладовищем. «Більше 10 років тому Міноборони передало місту майно на цій ділянці, а зараз вирішили питання з ділянкою під ним. Ще рік тому ми й не думали, що будемо використовувати територію Пагорба слави під військове кладовище, а зараз мусимо реагувати на виклики, які війна диктує сьогодні», – зазначив Євген Бойко.

Напередодні Євген Бойко повідомляв, що на Полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі у Львові залишилось лише 20 місць.

Згодом Львів обрав нову ділянку для поховання захисників України. Нову ділянку для поховань військових у Львові облаштують на Полі почесних поховань № 87 на вулиці Пасічній. Це рішення прийняли через обмежену кількість місць на нинішньому секторі Личаківського кладовища, де залишилось лише 20 місць.

