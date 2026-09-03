Секрети створення хіта: легендарний поет-пісняр презентує у Києві концерт-розгадку «Тишком-нишком»

Проєкт «Тишком-нишком» стане композиторським дебютом Миколи Бровченка. Він виступить не лишеавтором слів, а й музики

18 вересня о 19:00 на ВДНГ у межах фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» відбудеться камерний концерт-розгадка «Тишком-нишком». Захід присвячений дослідженню природи пісні та її впливу на слухачів. Інформаційним партнером проєкту виступає «Главком».

У програмі вечора – вісім композицій Миколи Бровченка у виконанні вокалістки та засновниці Goncharova Project Тетяни Гончарової та в аранжуваннях саунд-продюсера Костянтина Іоненка. Між виступами автор пояснюватиме, як пісні влаштовані зсередини, звідки береться мелодія та як на неї лягає слово.

«Мене завжди цікавило, як народжується пісня – звідки береться мелодія, як на неї лягає слово. У «Тишком-нишком» мені хотілося не просто виконати пісні, а зазирнути за лаштунки й показати, як воно взагалі влаштовано», – говорить Микола Бровченко, автор пісень та ініціатор проєкту.

Учасники проєкту «Тишком-нишком» під час підготовки до концерту-розгадки фото надане організаторами

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Творчість Миколи Бровченка добре знайома українцям багато років: пісні на його тексти ставали хітами у виконанні Тіни Кароль, Віктора Павліка, Kozak System, Злати Огнєвіч, Оксани Мухи та багатьох інших. Він відомий як успішний лібретист – його тексти звучать зі сцен Національної опери («Кіт у чоботях») та Національної оперети («Комахи»). Проєкт «Тишком-нишком» стане його композиторським дебютом, де він виступає автором і слів, і музики.

Відомі пісні на слова Миколи Бровченка у виконанні українських артистів

Бровченко значущо приклався до поетичного надбання 1990-х років. Зокрема, у 1993 році хіт «Панно Кохання» на його слова приніс Гран-прі на фестивалі «Слов’янський базар» Таїсії Повалій, давши старт її кар'єрі. Згодом співачка, яка фактично поховала свою україномовну творчість ще у 2000-х, а після початку російської агресії остаточно втекла до Росії та підтримала війну проти України, несподівано вирішила перезаписати цю легендарну пісню.

«Україна – це ти» – чи не найвідоміший хіт автора у виконанні Тіни Кароль, який став справжнім дитячим та патріотичним гімном в Україні.

Крім того, його авторству належить проникливий трек «Я вільна», який виконує Анастасія Приходько.

Також Бровченко написав текст до чуттєвої та значущої композиції «Як відгримить війна» у виконанні гурту Kozak System.

На сцені прозвучать вісім пісень у жанрах від софт-року й фолку до джазу та блюзу, написаних з 1991 по 2026 рік. Дві з них створені у співавторстві з композитором Сергієм Круценком, який пішов із життя у 2023 році, і прозвучать як данина його пам'яті.

За звучання проєкту відповідає Костянтин Іоненко – джазовий басист, композитор і аранжувальник, чиї альбоми виходили в Японії та Іспанії, а на сцені він грав із Al DiMeola, Chuck Loeb, Jeff Lorber та Eric Marienthal. Він створив аранжування, грає у складі на контрабасі та зібрав команду: піаніст Олег Богуш, один із найрізноплановіших музикантів країни; Роман Яковчук – ударні та Олександр Леонов – гітара.

Подія відбудеться в камерному форматі з обмеженою кількістю місць. Згодом відеозапис концерту буде опубліковано для загального перегляду.

Деталі події

Коли: 18 вересня 2026 року, 19:00.

Місце проведення: просп. Академіка Глушкова, 1, Павільйон 6, Universum Hall. Концертний майданчик забезпечений укриттям.

Зауважимо, що організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на території ВДНГ у Києві. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію в столиці, а проведення фестивалю відклали на квітень 2027 року. Втім, Микола Бровченко запевнив, що концерт «Тишком-нишком» обов'язково відбудеться. Відстежувати оновлення щодо проведення концерту можна на сторінці Миколи Бровченка у Facebook.