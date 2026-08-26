Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)

Одеситка розповіла, скільки грошей витратила на ремонт старої хати

Українка Анастасія Сокол придбала занедбану хату у селі за $5 тис. в Одеській області. Дівчина показала, як змінився будинок після ремонту. Про це пише «Главком» із посиланням на відео господарки у Тiktok.

За словами дівчини, вона мріяла про власний будинок у селі. Тож ще у 2021 році придбала стару хату. «Купили дім за $5 тис. ще у 2021 році, а зараз він же коштує 30$. Тут не було жодних умов, навіть води. П'ять років ніхто не жив, все заросло бур'янами і чагарниками. Ми хотіли дачу, але це стало місцем постійного життя. Роботи було купа, від нової прибудови до ландшафтного саду. І це ще не кінець. Ми не робили ідеальний ремонт, але створили свій острівець затишку. Нам казали, що краще було купити новий дім, а не відбудовувати старий, але ми задоволені. Найголовніше – це природа, простір, спокій навколо і відносна автономність», – розповіла дівчина.

За словами Анастасії Сокол, спочатку будинок був значно меншим. Основна будівля мала площу близько 60–65 кв. м, а згодом дівчина з чоловіком добудували ще близько 25 кв. м. У прибудові подружжя облаштувало ванну кімнату, технічне приміщення та місце під майбутню гардеробну. «А так, в загальному, дім вже повністю готовий», – зазначила власниця.

Під час ремонту нові власники знесли частину старих стін та збудували нові. Також вони встановили нові вікна, облаштували теплу підлогу та змінили систему опалення.

Дали друге життя занедбаній хаті

Піч для будинку виготовив майстер із Вінницької області. За словами Анастасії Сокол, вона коштувала близько $2 тис. і тепер опалює весь будинок. «Ми вирішили побудувати таку велику піч, щоб нам вистачало тепла на весь дім», – пояснила вона.

Основний будинок саманний – його стіни зроблені з глини та соломи. За словами Анастасії, у будинку накопичується волога, тому в майбутньому вони планують облаштувати вентиляцію та утеплити стіни. «Нам ніхто не підказав, що в саманному будинку є свої нюанси», – сказала вона.

Після ремонту в будинку облаштували кухню-вітальню, спальню, офіс, ванну кімнату та технічне приміщення. Частину меблів пара придбала, а щось зробили самотужки. Подружжя також замінило стару дерев'яну підлогу. Її демонтували через те, що частина дощок була пошкоджена та прогнила.

Так, на облаштування всієї прибудови подружжя витратило близько $10 тис. Проте вони ще планують ремонт гардеробної.

Нагадаємо, киянка Марічка Паплаускайте разом зі своїм чоловіком придбала будинок у селі на початку повномасштабного вторгнення. Як розповіла власниця будинку, вона з чоловіком усе життя мешкали у місті. Однак вони все ж наважилися придбати будинок, який спочатку довелося привести до ладу. Він розташований за півтори години їзди від Києва, у селі Шупики.