Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Хатинка, яку придбала Владислава
фото: скріншот із відео

Попри виснажливий ремонт, жінка зізнається, що саме серед сільського спокою вперше віднайшла справжню свободу

Киянка Владислава разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши з центру столиці до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже – уперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні. Як інформує «Главком», своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram.

За словами Владислави, будинок обійшовся у п’ять тисяч доларів, а разом із ним нові власники отримали чимало «бонусів»: сад, город, літню кухню, а також окремі будівлі для курей і коней.

Найбільшим плюсом стало те, що в хаті вже були базові зручності – газ, вода, електрика і навіть невеликий септик. Це значно полегшило старт життя на новому місці.

Утім, без труднощів не обійшлося. Владислава зізнається, що ремонт просувається повільно, а фізична робота часто виснажує. «Задовбуємось страшно і думаємо: «А нащо ми в це все влізли», – ділиться вона у відео.

Попри це, емоції переважають позитивні. За словами українки, саме тут вона вперше відчула справжню свободу, а життя ніби набуло глибшого сенсу.

Нагадаємо, українка Валентина Нечаєва декілька років тому емігрувала з родиною до Німеччини. Жінка розповіла, чому обрала для життя саме цю країну та назвала її переваги. 

Також українка з Одеси Дарія живе у Швейцарії близько п’яти років. Блогерка назвала головні переваги життя у цій країні та розповіла, що їй подобається тут найбільше.

Читайте також:

Теги: ремонт будинок відео українка село

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародні партнери допомагають Україні із ремонтом інфраструктури, що постраждала від ударів Росії
Канада підсилила енергетику України: обладнання вже в дорозі
5 травня, 22:10
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Пара українських біженців у Нідерландах цілий рік отримувала відмови від орендодавців
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
2 травня, 20:47
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка
29 квiтня, 14:04
Південний міст є найвищим у столиці. Він був відкритий 25 грудня 1990 року
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
23 квiтня, 14:05
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Обмежено рух двома проспектами у Києві: де саме тривають ремонти (схема)
20 квiтня, 09:04
Французькі заклади, на думку українки, не бояться диктувати правила гостям
Блогерка розповіла, чим обслуговування у ресторанах франції відрізняється від українського
19 квiтня, 18:15
На перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка готується масштабна реконструкція. Таким може стати це місце після ремонту
Рух Хрещатиком у ніч на 15 квітня буде частково обмежено
13 квiтня, 14:04
Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один, попереджає Поліна
Українка чесно розповіла про мінуси життя в Іспанії
12 квiтня, 17:15

Життя

Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село
Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село
Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
Зірка Marvel Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові
Зірка Marvel Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові
Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)
Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)
В аптеках є алкоголь, а пралка – розкіш. Українка розповіла, що найбільше дивує іммігрантів у США
В аптеках є алкоголь, а пралка – розкіш. Українка розповіла, що найбільше дивує іммігрантів у США

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua