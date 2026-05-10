Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село

Попри виснажливий ремонт, жінка зізнається, що саме серед сільського спокою вперше віднайшла справжню свободу

Киянка Владислава разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши з центру столиці до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже – уперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні. Як інформує «Главком», своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram.

За словами Владислави, будинок обійшовся у п’ять тисяч доларів, а разом із ним нові власники отримали чимало «бонусів»: сад, город, літню кухню, а також окремі будівлі для курей і коней.

Найбільшим плюсом стало те, що в хаті вже були базові зручності – газ, вода, електрика і навіть невеликий септик. Це значно полегшило старт життя на новому місці.

Утім, без труднощів не обійшлося. Владислава зізнається, що ремонт просувається повільно, а фізична робота часто виснажує. «Задовбуємось страшно і думаємо: «А нащо ми в це все влізли», – ділиться вона у відео.

Попри це, емоції переважають позитивні. За словами українки, саме тут вона вперше відчула справжню свободу, а життя ніби набуло глибшого сенсу.

