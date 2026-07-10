Військовий після року в СЗЧ переплив Тису, щоб повернутися на службу

Наразі боєць служить у бригаді «Хартія» і закликає іншиї військових в СЗЧ не боятися повертатися

Військовослужбовець Роман з позивним «Тиса» повернувся до України після року в СЗЧ та поновився на службі. Кордон, повертаючись назад, він перетнув незаконно – переплив річку Тиса на українсько-румунській ділянці, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади «Хартія».

Роман родом з Івано-Франківщини. До лав Збройних сил він приєднався у 2019 році – спочатку проходив строкову службу, потім підписав контракт. Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році він служив як піхотинець на різних ділянках фронту, в тому числі в Серебрянському лісі та на Курському напрямку, де Роман приймав участь в бойових діях в районі Суджі.

На початку грудня підрозділ Романа було виведено із зони ведення бойових дій. Він повернувся до військової частини, однак незабаром в нього виник конфлікт із командуванням. Ще однією причиною СЗЧ він називає моральне виснаження після шестирічної служби.

Як наслідок, 25 березня 2025 року Роман самовільно залишив частину. Спочатку працював два місяці в Буковелі, а згодом незаконно перейшов через гірську ділянку українсько-румунського кордону.

Наступні місяці чоловік провів у Польщі, де жив його брат, працюючи промисловим альпіністом, однак перебування за кордоном, за його словами, не принесло очікуваного полегшення.

«Приблизно через три тижні я вже пошкодував, що перейшов кордон. Усі думають, що там легко, але це не так. Ти там не вдома, а в гостях», – розповів Роман.

Ідея повернутися зародилася після телефонної розмови з другом, з якої Роман дізнався що командир з його попереднього підрозділу служить в бригаді «Хартія». Саме довіра до цього командира вплинула на прийняття остаточного рішення.

«Командир чудовий, побільше б таких. Чесно кажучи, якби не він, то я, можливо, не повернувся б. Я просто довіряю цьому командирові», – пояснив боєць.

Після цього він почав шукати можливості повернутися в Україну та поновитися на службі у конкретному підрозділі. 25 березня 2026 року, рівно через рік після самовільного залишення частини, Роман знову незаконно перетнув державний кордон, перепливши річку Тису на українсько-румунській ділянці. Після цього він пройшов процедуру поновлення на службі та приєднався до «Хартії».

Зараз Роман служить у зенітно-ракетному дивізіоні бригади «Хартія» як оператор дронів Mavic, займаючись збиттям ворожих розвідувальних БПЛА.

Роман закликає інших військовослужбовців, які перебувають за кордоном, повертатися до України та продовжувати службу в законний спосіб.

«Повертатись немає нічого страшного. Моя порада всім, хто за кордоном, повертайтесь сюди через кордон. Не так, як я, а через корпусний пункт. І в Харків», - закликав він.

Нагадуємо, в застосунку «Армія»+ функціонує простий, швидкий і прозорий механізм поновлення на службі. Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення. Упродовж 100 днів – з 12 червня і до 20 вересня 2026 року – військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися у підрозділ, який оберуть самі, з відновленням виплат. Така можливість надається тим, у кого самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 року.