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Одещина: чоловік побив військового через зауваження про російську музику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одещина: чоловік побив військового через зауваження про російську музику
Наразі Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні
фото: Цензор.нет

Бійка сталася на очах у двох маленьких дітей

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття військового на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент трапився минулого тижня ввечері на одній з баз відпочинку у курортному селищі Затока. 

«Попередньо встановлено, що в ході конфлікту, який виник між військовим та іншим відпочивальником, останній кинувся в бійку та побив військовослужбовця металевою палкою по голові. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські наголосили, що характер тілесних ушкоджень та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти. Досудове розслідування триває. Всі обставини встановлюються.

Що відомо про бійку

За словами дружини військового, вона разом із чоловіком, ветераном АТО та учасником бойових дій Сергієм Пігурою, приїхали на відпочинок. Того ж дня на території готелю один із відпочиваючих увімкнув російські треки.

Катерина розповіла, що її чоловік чемно попросив вимкнути музику країни-агресора. У відповідь почув: «Буду слухати все, що хочу», після чого звук зробили ще гучнішим. Коли Сергій Пігур підійшов ближче й повідомив, що він військовослужбовець, інший чоловік впритул наблизився до нього, що зрештою призвело до штовханини.

«Далі події розвивалися за лічені хвилини: нападник, якого ідентифікували як Стопчинського Віктора Борисовича, схопив електропічку і вдарив нею військового в плече. Коли Катерина спробувала розняти чоловіків, зловмисник вихопив металеву арматуру та почав нею розмахувати. Сергій підставив руку, захищаючи дружину, та отримав сильний удар, а наступний удар арматурою прийшовся прямо по голові ветерана. Втрачаючи свідомість, військовий упав, після чого нападник почав душити його арматурою», – згадує Катерина.

Зазначається, що усе це відбувалося на очах у двох маленьких дітей подружжя. Очевидці відтягнули нападника.

«Наразі Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні селища Овідіополь. Попри серйозність травм – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також накладені на обличчя шви, – станом на 9 липня правоохоронці Білгород-Дністровського району досі не допитали постраждалого військового», – розповіла дружина захисника.

Що відомо про нападника?

За словами Катерини, Віктор Стопчинський відома персона в регіоні. Місцеві мешканці та блогери з міста Подільськ повідомили, що цей чоловік уже має щонайменше два відкриті кримінальні провадження. За словами очевидців, раніше чоловік нападав на людей із пістолетом. Одному з місцевих блогерів у Подільську Стопчинський зламав щелепу. 

Раніше в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс.

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Теги: Національна поліція України бійка Одещина

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