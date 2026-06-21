Міноборони визначило дедлайни повернення військових із СЗЧ

У випадку, коли військовослужбовець звертається через центри рекрутингу, частина опрацьовує рапорт до семи днів

Заявку розглядають до тижня, після чого є п’ять днів на повернення до служби

Якщо військовослужбовець у СЗЧ подає рапорт через застосунок «Армія+», термін розгляду становить до семи днів. Після погодження надається п’ять діб на прибуття бійця до частини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сухопутні війська.

На екрані «Армія ID» з'являється статус «У дорозі», який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Його необхідно показати представникам ТЦК, ВСП або Національної поліції у разі зупинки.

Якщо військовослужбовець звертається до військової частини, на місці він має подати рапорт та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу. Частина, як наголошується, перевіряє відомості до семи днів.

У випадку, коли військовослужбовець звертається через центри рекрутингу, частина опрацьовує рапорт до семи днів. У разі погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей документ дійсний п’ять днів.

У Силах оборони наголошують, що порядок повернення на службу через застосунок «Армія+», центри рекрутингу та напряму у частини не поширюється на випадки СЗЧ, які були здійснені після 13 червня 2026 року. У такому разі повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості вибору частини.