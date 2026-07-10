Скандал у полку «Скеля»: ДБР затримало військового за двома епізодами насильства

Молодшого сержанта підозрюють у побитті двох військових

Державне бюро розслідувань повідомило про перші результати розслідування можливих фактів насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, якого підозрюють у побитті двох колег. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

У відомстві наголосили, що окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були відкриті ще до появи резонансних публікацій у медіа.

«ДБР оперативно перевірить усі оприлюднені факти, надасть правову оцінку діям кожного командира та забезпечить всебічне й повне розслідування», – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

За даними слідства, перший епізод стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району Харківської області. До місця тимчасової дислокації полку прибули військовослужбовці іншого підрозділу, після чого між ними виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. У ДБР стверджують, що військовий капелан намагався владнати суперечку, однак підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя.

«Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи», – повідомили слідчі.

Другий випадок, за версією правоохоронців, стався у червні 2025 року в Барвінковому. За даними слідства, молодший сержант напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. «Підозрюваний збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро», – йдеться у повідомленні ДБР.

Військовому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості) та ч. 4 ст. 405 (насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР наголосили, що розслідування триває. «Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля», – повідомили у Бюро.

Скандал навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» набув розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го у підрозділі померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували в полку менш як місяць, а в багатьох випадках офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Після публікації командувача полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки. У самому підрозділі заявили про співпрацю зі слідством.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомляла, що ще у травні–червні 2025 року отримувала скарги на побиття та знущання з військовослужбовців у «Скелі». Після перевірки на полігоні 22 військові підтвердили факти насильства, а також було встановлено групу інструкторів, яких підозрюють у систематичних порушеннях прав військових. За її словами, проблеми стосуються не всього полку, а окремих осіб.

Згодом директор ДБР Олексій Сухачов запевнив, що слідчі в межах розслідування нададуть належну правову оцінку діям всіх керівників 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Крім того, не залишиться поза увагою й публічні погрози на адресу журналістів, які висвітлювали події зі смертями мобілізованих в цьому підрозділі.