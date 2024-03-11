Скільки ухилянтів притягнуто до відповідальності у 2023 році: названо цифри

3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років

У судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

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Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів – до 220 вироків.

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Кількість справ торік зросла у 5 разів – до 1 274. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

Наприклад, у вересні торік військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Як наслідок він отримав вирок про позбавлення волі на 3 роки.

120 вироків ухилянтам вже було винесено у січні 2024 року. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці затримали мікроавтобус із 34-ма ухилянтами.

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Також раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.