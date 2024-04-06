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Дружина-християнка була проти, щоб чоловік брав до рук зброю: як суд покарав ухилянта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дружина-християнка була проти, щоб чоловік брав до рук зброю: як суд покарав ухилянта
Ленінський районний суд виніс ухилянту суворий вирок
фото з відкритих джерел

52-річний чоловік проігнорував «бойову» повістку

У Харкові до трьох років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду міста (назва суду недекомунізована, – ред.).

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня він отримав бойову повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що «співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус, вкинули його до буса, доправивши до ТЦК та виписавши повістку. Після цього за 15 хвилин було пройдено військово-лікарську комісію, де його не запитували про наявні захворювання та знову видали повістку про необхідність явки 11.07.2023 р. на 9 год. Цього дня він до ТЦК не з`явився, а пішов на роботу, оскільки «потрібно годувати сім`ю». До правоохоронців через дії ТЦК він не звертався, документи про хвороби він не приносив до ВЛК.

Дружина чоловіка заявила, що вона працює в дитсадку, який тимчасово закрили. Вона додала, що чоловік утримує їхніх двох неповнолітніх дітей. Також «вона християнка і проти, щоб чоловік, який є єдиним годувальником, брав до рук зброю та воював. Її чоловік, якому 52 роки, в дитинстві хворів на туберкульоз та інші захворювання, які не дозволяють служити».

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ст. 366 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі.

До відома, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

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Теги: документи чоловік Харків ухилянти

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