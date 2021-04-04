Викрадення судді Чауса. Адвокат назвав основні версії

За день-два Микола Чаус з'явиться в правоохоронних органах та ефірах і все пояснить, упевнений адвокат

Судді-втікачу вирішив помститися Геннадій Корбан, або ж його викрали спецслужби

Спецслужби скоро представлять Миколу Чауса в Києві. Про це в ефірі телеканалу «Наш» заявив адвокат Сергій Лисенко, пов'язаний із молдовськими захисниками судді.

В ефірі обговорювали, хто і з якою метою викрав суддю Чауса в Молдові.

Зокрема, звучали дві версії події: помста Геннадія Корбана, якого Чаус засудив та відправив до в’язниці, і спецоперація української розвідки. Так, головне розвідуправління Міністерства оборони могло викрасти суддю, щоб доправити в Україну для надання свідчень.

«Зараз це невідомо. Вже є відеоматеріали в мережі Інтернет. Там є особи, яких можна встановити. Якщо вони мають стосунок до наших українських правоохоронців і це була їх спецоперація, то всіх їх можна буде встановити», – відповів адвокат Лисенко на питання, «хто викрав Чауса».

Він також висловив упевненість, що за день-два Микола Чаус з'явиться в правоохоронних органах та ефірах і все пояснить.

Раніше Геннадій Корбан був одним із перших, хто публічно відреагував на інформацію про викрадення судді Чауса в Молдові.

«Щодо зникнення судді Чауса в Молдові. Хотілося б вірити, що викрадення судді Чауса в Кишиневі здійснили українські спецслужби, будь то НАБУ, ГУРМОУ, або ще хто-небудь. Якщо це так, то зніму капелюха ...», – написав Корбан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також він запропонував спецслужбам усі свої ресурси, в тому числі фінансові і організаційні, та усіляку підтримку у пошуках судді-утікача.

«Мені зрозуміло, в чому його зацікавленість – це особиста помста. Допомагати знайти Миколу Чауса на території України не в його інтересах, оскільки тоді його свідчення будуть дискредитовані», – пояснив мотиви публічних заяв Корбана Сергій Лисенко в ефірі телеканалу« Наш».

Раніше колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали у столиці Молдові Кишиневі.Про це заявив його адвокат Юліан Балан.

Як відомо, колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обіцяє співпрацю з Україною в справі екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції,