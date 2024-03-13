Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини: нові суми

У разі ухвалення законопроєкту, на першу дитину держава надаватиме допомогу у розмірі 384,5 тис. грн

Народні депутати пропонують збільшити виплати у більш ніж дев’ять разів

У понеділок, 11 березня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Нардепи пропонують підвищити суму виплат з нинішніх 41 280 грн до понад 384 тис. грн, йдеться у пояснювальній записці документа.

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Депутати пропонують прив’язати розрахунок допомоги до розміру прожиткового мінімуму, установленого на момент народження дитини. Якщо законопроєкт ухвалять, на першу дитину держава має надавати допомогу у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму – станом на березень 2024 року це 384,5 тис. грн.

Суму допомоги на другу дитину нардепи пропонують встановити у розмірі, кратному 100 прожиткових мінімумів – 256,3 тис. грн. На третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 прожиткових мінімумів – по 128,2 тис. грн.

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Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (нині це 51,3 тис. грн). Надалі виплати мають відбуватися впродовж трьох років.

Нагадаємо, на 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, яке вплине і на розмір соціальних виплат для дітей. Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що планується встановлення прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі. Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.