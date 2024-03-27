Помер екснардеп та військовий Андрій Антонищак

Андрію Антонищаку було 58 років

Причина смерті колишнього народного депутата не повідомляється

Сьогодні, 27 березня, не стало колишнього народного депутата, полковника Національної гвардії України Андрія Антонищака. Звістку повідомила народна депутатка України Софія Федина у соцмережах.

«День розпочався важко: відійшов у вічність Андрій Антонищак , майданівець, народний депутат 8 скликання, боєць батальйону Кульчицького, полковник нацгвардії, справжній лемко... Вічная пам'ять і нехай душа упокоїться з миром...», – йдеться у повідомленні.

Народна депутатка від Ірина Геращенко також висловила свої співчуття. Вона поділилася, що час від часу розмовляла з Антонищаком по телефону: обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. Він дуже гостро переживав ситуацію на фронті.

«Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала в тилу, підірваним здоровʼям», – написала Геращенко.

Андрій Антонищак – український політик і громадський діяч. Народився 23 червня 1969 у Новому Роздолі Львівської області.

Трудову діяльність розпочав у 1991 році в МП «Розділ». Працював: ТзОВ «Н. Р. Трейд ЛТД» – комерційний директор; ПП «Владокс» – заступник директора; ПП ТВ «Галм'ясоком» – директор роздрібної торгівлі; приватний підприємець.

У 2006 році обирався депутатом Львівської міської ради від блоку «Український Народний Блок Костенка і Плюща».

Координатор 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Народний депутат України VIII скликання, член парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка», колишній член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Нагадаємо, учора, 26 березня, у віці 98 років відійшов у вічність український науковець, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп, Герой України Ігор Юхновський.