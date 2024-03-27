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Помер екснардеп та військовий Андрій Антонищак

Катерина Іванова
glavcom.ua
Помер екснардеп та військовий Андрій Антонищак
Андрію Антонищаку було 58 років
фото з відкритих джерел

Причина смерті колишнього народного депутата не повідомляється

Сьогодні, 27 березня, не стало колишнього народного депутата, полковника Національної гвардії України Андрія Антонищака. Звістку повідомила народна депутатка України Софія Федина у соцмережах.

«День розпочався важко: відійшов у вічність Андрій Антонищак , майданівець, народний депутат 8 скликання, боєць батальйону Кульчицького, полковник нацгвардії, справжній лемко... Вічная пам'ять і нехай душа упокоїться з миром...», – йдеться у повідомленні.

Народна депутатка від Ірина Геращенко також висловила свої співчуття. Вона поділилася, що час від часу розмовляла з Антонищаком по телефону: обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. Він дуже гостро переживав ситуацію на фронті.

«Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала в тилу, підірваним здоровʼям», – написала Геращенко.

Андрій Антонищак – український політик і громадський діяч. Народився 23 червня 1969 у Новому Роздолі Львівської області.

Трудову діяльність розпочав у 1991 році в МП «Розділ». Працював: ТзОВ «Н. Р. Трейд ЛТД» – комерційний директор; ПП «Владокс» – заступник директора; ПП ТВ «Галм'ясоком» – директор роздрібної торгівлі; приватний підприємець.

У 2006 році обирався депутатом Львівської міської ради від блоку «Український Народний Блок Костенка і Плюща». 

Координатор 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Народний депутат України VIII скликання, член парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка», колишній член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Нагадаємо, учора, 26 березня, у віці 98 років відійшов у вічність український науковець, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп, Герой України Ігор Юхновський.

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Теги: депутат Ігор Юхновський Софія Федина Герой України партії закон Софія Ірина Геращенко війна полковник

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