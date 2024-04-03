Джоан Роулінг висміяла новий закон у Шотландії та зажадала свого арешту

Британська письменниця розкритикувала новий шотландський закон про заборону розпалювання ненависті

У Шотландії 1 квітня набрав чинності новий закон, який передбачає захист від ненависті за такими ознаками: вік, інвалідність, релігія, сексуальна орієнтація, трансгендерна ідентичність або інтерсексуальність. Письменниця Джоан Роулінг висміяла нововведення у себе у себе в X (колишній Twitter) та зажадала свого арешту.

Авторка епопеї про Гаррі Поттера, яка мешкає в столиці Шотландії Единбурзі, відреагувала на набуття новим законом чинності постами в соціальній мережі. Вона згадала кримінальні справи щодо трансгендерних людей, зокрема випадок британки Ісла Брайсон, визнаної винною в зґвалтуваннях. Вона описала цих людей як «чоловіків, хоч вони змінили статеву приналежність». Чоловіками вона також назвала кількох активістів, які виборюють права трансгендерів.

«Шотландські законодавці, ймовірно, віддають перевагу почуттям чоловіків, які реалізують свої уявлення про жіночність – хоча б навіть опортуністично або жінконенависницько, а не права і свободи справжніх жінок і дівчат», – заявила Роулінг.

Письменниця переконана, що до тих пір, поки чоловіка не дозволять називати чоловіком, «неможливо буде навіть коректно описати чи впоратися з тією реальністю насильства, зокрема сексуального, з яким стикаються жінки та дівчата».

«Свобода слова та віросповідання в Шотландії можуть закінчитися, якщо коректний опис біологічної статі проголошується кримінальним злочином. Зараз я перебуваю за кордоном, але якщо те, що я написала, буде кваліфіковано як злочин із погляду нового закону, то чекаю не дочекаюся, коли мене заарештують», – написала Роулінг.

Роулінг опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей і висміяла їхні заяви, що вони жінки. Серед них «подвійна ґвалтівниця» Айла Брайсон, яку письменниця називала «милою шотландською дівчиною», і телеведуча Індія Віллоубі. Наприкінці списку Роулінг написала у Twitter: «Перше квітня! Просто жартую. Очевидно, люди, згадані у вищезгаданих твітах, зовсім не жінки, а чоловіки, до останнього».

Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m April 1, 2024

Last, but least, TV’s India Willoughby proves we women can call a black broadcaster a ‘nasty bitch’ who ‘wouldn’t be anywhere without woke’, dub lesbians men, insult the looks of a female Olympic swimmer, ‘joke’ about kidnapping feminists, and STILL get airtime! What a gal! 10/11 pic.twitter.com/gShqbEvO5s — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024

За добу твіт письменниці набрав понад чотири мільйони переглядів. Шотландська поліція повідомила, що поки не отримувала жодних скарг у зв'язку з постами Роулінг.

На захист Джоан Роулінг став прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. «Людей не слід притягувати до кримінальної відповідальності за висловлювання простих фактів з біології. Ми віримо у свободу слова в цій країні, і консерватори завжди захищатимуть її», – зазначив він.

Перший міністр Шотландії, Хамза Юсаф, повідомив, що дії Роулінг можуть бути розслідувані відповідно до Закону про злочини на ґрунті ненависті у Шотландії, який кваліфікує такі дії як правопорушення через «розпалювання ненависті» до трансгендерних людей. У відповідь на критику, пов'язану з прийняттям закону, Юсаф заявив: «Якщо ваша поведінка не є загрозливою або образливою і вона не спрямована на розпалювання ненависті, вам нема про що турбуватися з точки зору нового правопорушення, що з'явилося в законі».

Попередня версія закону була ухвалена ще в 2021 році і розширила уже наявне законодавство про злочини на ґрунті ненависті. Після багатогодинних дебатів за нові заходи проголосували 82 члени шотландського парламенту, 32 проголосували проти, ще чотири утрималися.

У новому законі сказано, що злочином є розповсюдження матеріалів або поведінка, яку «розсудлива людина вважатиме загрозливою або образливою», і її мета – розпалювання ненависті за принципом належності до певних категорій. На території Великобританії вже діє закон, який забороняє розпалювати ненависть до людей на основі їхньої расової приналежності, сексуальної орієнтації та релігії (він був прийнятий ще 1986 року). Однак новий документ, схвалений у Шотландії, встановлює нижчу планку подібних правопорушень, оскільки також включає «образливу поведінку».

Нагадаємо, британська поліція повідомила, що отримала скаргу від ведучої новин. Їй не сподобався пост авторки «Гаррі Поттера» у X, в якому Роулінг назвала ведучу «чоловіком». Віллоубі стала першою трансгендерною ведучою новин у Великій Британії. Вона наголосила, що є жінкою, а Роулінг, знаючи це, нібито навмисно її образила.