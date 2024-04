Джоан Роулінг висміяла новий закон у Шотландії та зажадала свого арешту

У Шотландії 1 квітня набрав чинності новий закон, який передбачає захист від ненависті за такими ознаками: вік, інвалідність, релігія, сексуальна орієнтація, трансгендерна ідентичність або інтерсексуальність. Письменниця Джоан Роулінг висміяла нововведення у себе у себе в X (колишній Twitter) та зажадала свого арешту.

Авторка епопеї про Гаррі Поттера, яка мешкає в столиці Шотландії Единбурзі, відреагувала на набуття новим законом чинності постами в соціальній мережі. Вона згадала кримінальні справи щодо трансгендерних людей, зокрема випадок британки Ісла Брайсон, визнаної винною в зґвалтуваннях. Вона описала цих людей як «чоловіків, хоч вони змінили статеву приналежність». Чоловіками вона також назвала кількох активістів, які виборюють права трансгендерів.

«Шотландські законодавці, ймовірно, віддають перевагу почуттям чоловіків, які реалізують свої уявлення про жіночність – хоча б навіть опортуністично або жінконенависницько, а не права і свободи справжніх жінок і дівчат», – заявила Роулінг.

Письменниця переконана, що до тих пір, поки чоловіка не дозволять називати чоловіком, «неможливо буде навіть коректно описати чи впоратися з тією реальністю насильства, зокрема сексуального, з яким стикаються жінки та дівчата».

«Свобода слова та віросповідання в Шотландії можуть закінчитися, якщо коректний опис біологічної статі проголошується кримінальним злочином. Зараз я перебуваю за кордоном, але якщо те, що я написала, буде кваліфіковано як злочин із погляду нового закону, то чекаю не дочекаюся, коли мене заарештують», – написала Роулінг.

Роулінг опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей і висміяла їхні заяви, що вони жінки. Серед них «подвійна ґвалтівниця» Айла Брайсон, яку письменниця називала «милою шотландською дівчиною», і телеведуча Індія Віллоубі. Наприкінці списку Роулінг написала у Twitter: «Перше квітня! Просто жартую. Очевидно, люди, згадані у вищезгаданих твітах, зовсім не жінки, а чоловіки, до останнього».

Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m

Last, but least, TV’s India Willoughby proves we women can call a black broadcaster a ‘nasty bitch’ who ‘wouldn’t be anywhere without woke’, dub lesbians men, insult the looks of a female Olympic swimmer, ‘joke’ about kidnapping feminists, and STILL get airtime! What a gal! 10/11 pic.twitter.com/gShqbEvO5s