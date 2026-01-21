Головна Країна Події в Україні
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
Пресслужба компанія наголосила, що Брехт умів знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань
фото: «Укренерго»

Олексій Брехт допомагав повернути людям світло після масштабного обстрілу

Член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«В родині «Укренерго» велике горе. Величезної втрати зазнала вся українська енергетика. Сьогодні трагічно загинув. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – йдеться в заяві.

Пресслужба компанії наголосила, що Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

«У кар’єрі було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби. В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії», – вказано в повідомленні.

Як повідомлялося, загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. За даними ЗМІ, він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. 

Нагадаємо, уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Укренерго смерть

