CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трупи в мішках у Ірані
фото: Reuters

За даними правозахисної організації HRANA, під час протестів загинуло щонайменше 1850 осіб, але ці дані наразі неможливо підтвердити точно

Через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.

Згідно з даними моніторингової групи NetBlocks, країна перебуває без доступу до мережі вже п’яту добу. Запроваджені владою обмеження заблокували поширення фото- та відеодоказів злочинів. Попри це, журналістам вдалося отримати свідчення очевидців через короткочасні телефонні з'єднання. Громадяни повідомляють про жорстокість силовиків та переповнені лікарні, де панує хаос.

На відеозаписах, які поодиноко потрапляють у мережу, зафіксовано черги у центрах судово-медичної експертизи, де люди намагаються опізнати загиблих родичів. Системне вимкнення зв’язку залишається ключовим інструментом іранського режиму для придушення протестних рухів.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

