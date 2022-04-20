ЗМІ спіймали Китай на брехні про зростання торгівлі з Росією

Заступник міністра закордонних справ Китаю розповів російському послу про зростання торгівлі між країнами, забувши додати, що ріст був лише до війни

Китайський чиновник потішив російського посла байкою про зростання торгівлі між двома країнами

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Ючен запевнив посла Росії в Китаї Андрія Денисова, що стратегічні зв’язки між двома країнами будуть зміцнюватися попри розв’язану Володимиром Путіним війну та антиросійські санкції Заходу. Про це пише агентство Bloomberg.

Ле Ючен нагадав про «майже 30-відсоткове зростання у торгівлі між країнами», яке начебто «велику стійкість і внутрішній динамізм двостороннього співробітництва».

Втім, видання Bloomberg, використовуючи інформацію Головного митного управління Китаю, викрило маніпуляції китайського чиновника. Двостороннє зростання торгівлі у першому кварталі було забезпечене у період до початку російсько-української війни. А у березні експорт китайської продукції до Китаю упав до найнижчого з середини 2020 року рівня (див. графік).

Експорт китайських товарів до Росії після початку війни в Україні різко упав

Втім, МЗС Китаю запевнило – «незалежно від того, як може змінитися міжнародний ландшафт, Китай продовжить зміцнювати стратегічну координацію з Росією для взаємовигідного співробітництва, спільно захищатиме спільні інтереси двох країн і сприятиме побудові нового типу міжнародних відносин».

Нагадаємо, що, попри запевнені у стратегічній координації, днями Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії.

Маршрут проходить через території Казахстану, Азербайджану, Румунії, Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини. Крім того, цей маршрут за допомогою засобів морських перевезень перетинатиме Каспійське та Чорне моря.

13 квітня з міста Сіань по ньому було відправлено перший поїзд, навантажений спортивними товарами.

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