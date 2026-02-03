Радбез ООН збереться у роковини вторгнення РФ в Україну

Голова Радбезу засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі України

Рада Безпеки ООН проведе спеціальне засідання 24 лютого, в день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив голова Радбезу, в.о. постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, пише «Главком».

Повідомляється, що питання України стане одним із ключових пріоритетів під час головування Великої Британії в лютому поряд із ситуаціями в Судані та Газі. Каріукі наголосив, що Україна демонструє готовність до миру, тоді як Росія, за його словами, продовжує затягувати переговори та завдавати ударів по цивільній й енергетичній інфраструктурі.

Британська сторона підтвердила підтримку України разом із США та європейськими партнерами й закликала всі держави посилювати тиск на Росію, щоб змусити її долучитися до реальних мирних зусиль.

«Потрібен справедливий мир, який влаштовує українців, і потрібні серйозні гарантії безпеки, щоб Росія більше не могла нападати на Україну чи її сусідів», – сказав він.

Очікується, що на засіданні Радбезу 24 лютого буде підтверджено відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також необхідність досягнення справедливого й тривалого миру. Головуватиме на зустрічі представник Великої Британії.

Нагадаємо, на початку січня Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання через різке посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України на тлі сильних морозів.