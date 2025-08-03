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Нардеп, що вийшов з монобільшості, пояснив, як його «підставили»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Нардеп, що вийшов з монобільшості, пояснив, як його «підставили»
Депутат Дмитро Костюк заявив з трибуни про вихід з фракції «Слуга народу»
фото: скріншот із відео

Дмитро Костюк: «Президенту радять щось не те»

Народний депутат Дмитро Костюк, який днями оголосив про вихід зі «Слуги народу», пояснив свій учинок. Він вважає себе певною мірою ошуканим, адже до голосування за скандальні закони про САП та НАБУ переглянути правки, що стосувалися антикорупційних органів, не мав змоги. Повідомлення, що їх необхідно підтримати, з’явилося у чаті вже безпосередньо під час засідання у Верховній Раді. Про це нардеп розповів у інтерв’ю «Главкому».

Дмитро Костюк запевняє, що законопроєкт передбачає підпорядкування НАБУ і САП Генпрокуратурі, він зрозумів під час обговорення із виступів. Тоді запідозрив щось недобре, однак подумав, що не варто йти проти фракції.

«До цього у фракції, окрім Радіної (депутатка Анастасія Радіна єдина виступала проти закону, – ред.), не було різних позицій, вони з'явилися вже під час голосування. Думаю, так само, як і я, багато моїх колег були впевнені, що це питання заздалегідь було узгоджене (з західними партнерами), бо інакше було дуже дивно таке пропонувати на голосування», – пояснив Костюк.

За словами Костюка, він зрозумів, що щось не так, коли на табло висвітилася кількість голосів і всі почали вітати депутата Бужанського, ніби в нього день народження.

«А у цієї людини погляди, які абсолютно не збігаються з моїми, – «антимайданівські». Якщо у нього таке свято з цього приводу, то тут явно щось не те. А потім вже люди вийшли на вулицю, європейські партнери почали коментувати», – пригадав нардеп.

Після скандального голосування керівництво казало, що це була не їхня ініціатива, і пообіцяло, що в подальшому буде більше слідкувати за цими процесами – відстоювати позиції депутатів і все інше.

«За моїми враженнями і це позиція абсолютної більшості депутатів фракції – що у президента є оті «п’ять-шість менеджерів», які, як він нам казав, є членами його команди. Ніби депутати «Слуги народу» – це не його команда. Очевидно, що ці люди щось не те радять президенту. І, судячи з законопроєкту по НАБУ та САП, вони дуже далекі від ідеалів Майдану і взагалі розуміння нашої європейської інтеграції», – поділився Костюк.

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Насправді ж у цей закон були вмонтовані норми, які послабили незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цілому підтримали вказаний Закон 263 народних депутатів.

У частини обранців під час голосування, ймовірно, прослідковувалося вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ директор НАБУ Семен Кривонос заявив: величезна частина народних депутатів, які підтримали зменшення повноважень НАБУ і САП, перебуває в умовах конфлікту інтересів.

«У нас десь близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, а ще ж є фігуранти різних проваджень», – наголосив керівник антикорупційного органу.

31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.

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Теги: Верховна Рада депутат закон скандал Дмитро Костюк Семен Кривонос Анастасія Радіна законопроєкт

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