Вірянам пояснили, яка церква має право називатись українською

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Московський патріархат «єднається з РПЦ» не тільки молитовно, а й цілком практично

Духовенство Московського патріархату в Україні всіляко приховує свою залежність від Москви, але документи свідчать про інше…

Єпископи церкви Московського патріархату заперечують зв’язок цієї релігійної організації з Російською православною церквою. На зустрічах з парафіянами вони стверджують, що у них тільки «молитовне єднання з РПЦ» Про це йдеться у матеріалі «Главкому», де проаналізовано методи впливу на релігійні громади, що виявили бажання перейти до помісної церкви.

Як зазначається у статті, вірянам, які спілкуються з представниками УПЦ МП, варто знати, що «єднання з РПЦ» не тільки молитовне, а й цілком практичне.

«У пункті 4 Статуту «УПЦ» ідеться про те, що ця церква «у своєму управлінні керується постановами Архієрейського собору Руської Православної Церкви від 25-27 жовтня 1990 року», а пункт 5 Статуту повідомляє, що, так звана, «УПЦ» «є самокерованою частиною Руської Православної Церкви», - йдеться у матеріалі.

Про пряму підпорядкованість, так званої, УПЦ Російській церкві ідеться і в Статуті самої РПЦ.

«У своєму житті і діяльності Українська Православна Церква керується Ухвалою Архієрейського Собору Руської Православної Церкви 1990 року «Про Українську Православну Церкву», Грамотою Патріарха Московського і всієї Русі 1990 року і Статутом УПЦ, що затверджується її Предстоятелем та схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі», - говорить пункт 3 статті 10 цього документу.

Журналісти окремо підкреслюють, що предстоятель «УПЦ» обирається єпископатом «УПЦ», але благословляється патріархом Російської церкви. «А у пункті 6 статуту зазначається, що «Ім'я предстоятеля («УПЦ») поминається в усіх храмах Української Православної Церкви після імені патріарха Московського і всієї Русі», - саме цю інформацію парафіянам не доносять, йдеться у матеріалі.

Водночас Міністерство юстиції 31 січня зареєструвало нову помісну церкву – «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)» або «Київська митрополія УПЦ (ПЦУ)». Це викликало обурення з боку церкви Московського патріархату в Україні, яка на багато років монополізувала назву «УПЦ». На своїй сторінці у Facebook заступник голови відділу зовнішніх зв'язків цієї церкви Микола Данилевич навіть звинуватив у рейдерстві помісну церкву через тотожність назв із церквою, у якій він перебуває.

Як повідомлялося, Православна церква України отримала офіційну реєстрацію. Місцезнаходження зареєстрованої УПЦ (ПЦУ) - Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Нагадаємо, що 31 січня закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви набув чинності.

Раніше Українську церкву внесли до диптиху Вселенського патріархату.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого в Софійському соборі в Києві.