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Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць
Багато українців стали на захист «вишневих» назв
фото з відкритих джерел

Головна дилема – обирати для вулиць імена героїв чи нейтральні назви

В Україні активно триває перейменування вулиць – із міст та селищ прибирають назви із прізвищами російських культурних діячів, письменників, населених пунктів. Водночас щодо нових топонімів часто виникають дискусії. Так, колишній народний депутат, а нині офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії Андрій Іллєнко вважає, що називати вулицю Вишнева, Грушева чи Сонячна у наш час неправильно. Своє обурення екснардеп висловив на сторінці у Facebook.

«Агов, вишневі ви наші? А ви не офігіли там? Це типу щоб «в разі чого» потім не перейменовувати і не пояснювати, що назва надто патріотична? Ану розкажіть, в «разі чого»? Сподіваєтесь на прихід асвабадітєлєй чи ватний переворот, вишневі наші? Не сподівайтесь, не буде ні того ні іншого», – гнівно висловився Іллєнко.

Так, свободівець вважає, якщо у котромусь із населених пунктів люди вирішили назвати вулицю «Вишнева», це вже «сигнал, що щось не то».

«Наші вулиці будуть називатися іменами Героїв війни. Чи Героїв нашого минулого. А цей вишневий переляк будемо лікувати. Спочатку добрим словом», – заявив Іллєнко.

У коментарях до публікації користувачі підтримали екснардепа. Мовляв, квіткові та фруктові назви – відсилка до пісні радянського композитора Юрія Антонова, і з цим слід боротися.

«Прайдусь па Абрікосавой, свєрну на Вінаґрадную, і, на Тєністой уліце....» Кляте «внепалітікі»; «Нам ще після цього доведеться провести «дефруктаризацію» вулиць»; «Назви вулиць мають стати рекламою нашої історії, наших героїв». «Ще не виздихали шанувальники совдепії», «100%. Іменами героїв, і тільки так. Перейменовані вулиці, школи, лікарні, зупинки, парки, сквери».

Однак набагато більше людей стали на захист «вишневих» назв.

  • «А я свідомо обирала квіткові назви для деяких вулиць. Мене дуже гнітить, коли усі вулиці іменні. Війна пройде, і колись настане мирне життя з вишнями, грушами, квітами. А у кого асоціація з російськими текстами, то ви себе запитайте, якого лиха ви їх пам'ятаєте?»,
  • «А ви хочете жити у довіднику відомих українців?»,
  • «А я мріяла про те, що наші вулиці перестануть носити прізвища будь кого, а будуть вишневими і трояндовими, а знати про наших героїв будемо вивчаючи історію нашу, правдиву, без прикрас. А Героям на школах, які їх виховали і будинках де жили повісимо пам’ятні дошки, і будемо живими квітами пам’ятати»,
  • «Повинно бути щось окрім війни в назвах. Одна війна і лише війна – це радянский союз»,
  • «Я наразі живу на Ромашковій вулиці і це дуже мило!»,
  • «Ну, криваві герої, то змушували людей. А от вишеньки, трояндочки, та й мала кому відома рослина Пухівка – то ще з часів язичницьких. Усі оті вишиванки, петриківки, червоні калини, вишневі вулиці, місто Вишневе, село Троянда... Це ж душа народу. Принаймні, на Київщині, Наддніпрянщині»,
  • «Я за вишневі голосував в громадському опитуванні. В більшості випадків. Особливо в центрі. Кожні сто років перейменовувати – це дуже часто для тисячолітнього міста. Суєта,
  • «В США, наприклад, поширені схожі назви від рослин»,
  • «Мене цілком влаштовують різні назви, і героїчні, і тематичні, і фруктові. Не розумію щось цієї революційності проти вишень. Можна свою агресію спрямовувати в інше русло».

Нагадаємо, Київська міська рада 25 серпня перейменувала 102 столичних топоніми, зокрема перейменувала проспект Володимира Маяковського на Троєщині на проспект Червоної Калини. 

Також влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал

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