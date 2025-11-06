«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
Олександр Короленко зазначив, що на попередній роботі отримував 15 тис. грн щомісяця
Кандидат на посаду судді апеляційного суду Олександр Короленко пояснив, чому прагне обійняти цю посаду. У мотиваційному листі він зазначив, що робота судді передбачає високу офіційну заробітну плату та значні пенсійні виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
«Чому суддя? Тому що передбачена висока офіційна зарплата, дуже висока пенсія, і я маю необхідні знання», – зауважив Короленко.
Олександр Короленко зазначив, що на попередній роботі отримував 15 тис. грн щомісяця. Через брак коштів взявся писати дисертації на замовлення, адже хотів поїхати в Таїланд, купити собі айфон і спорядження для походу в гори.
Зокрема, Короленко зізнався, що написав дві дисертації для чинних суддів – Ващук і Морозовської.
До слова, за заявою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Сергій Власенко, відкрито кримінальне провадження проти посадовців Вищої кваліфікаційної комісії судів.
