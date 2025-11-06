Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
Засідання комісії відбулося 30 жовтня
фото: скриншот з відео

Олександр Короленко зазначив, що на попередній роботі отримував 15 тис. грн щомісяця

Кандидат на посаду судді апеляційного суду Олександр Короленко пояснив, чому прагне обійняти цю посаду. У мотиваційному листі він зазначив, що робота судді передбачає високу офіційну заробітну плату та значні пенсійні виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Чому суддя? Тому що передбачена висока офіційна зарплата, дуже висока пенсія, і я маю необхідні знання», – зауважив Короленко.

Олександр Короленко зазначив, що на попередній роботі отримував 15 тис. грн щомісяця. Через брак коштів взявся писати дисертації на замовлення, адже хотів поїхати в Таїланд, купити собі айфон і спорядження для походу в гори.

Зокрема, Короленко зізнався, що написав дві дисертації для чинних суддів – Ващук і Морозовської.

До слова, за заявою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Сергій Власенко, відкрито кримінальне провадження проти посадовців Вищої кваліфікаційної комісії судів.

Читайте також:

Теги: суд суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мисливський клуб «Кремінка» під перевіркою: ДБР цікавлять земельні документи
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР
31 жовтня, 13:10
Народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, імовірно хвилюється, що повідомить слідству його колишній бізнес-партнер Сергій Тищенко
Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника Судові хроніки
24 жовтня, 12:15
Наступний раз запобіжний захід Роману Гринкевичу переглядатимуть у грудні
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави
23 жовтня, 17:45
Богдана Львова у 2022 році було відраховано зі штату Верховного Суду після оприлюднення журналістських розслідувань
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків», було затримано в Італії за міжнародним ордером, виданим німецькою прокуратурою
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
15 жовтня, 22:51
Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
14 жовтня, 14:01
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик отримав вирок
Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів
7 жовтня, 21:58

Суспільство

Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
Поліг під час виконання завдання у Донецькій області. Згадаймо Ігоря Якимчука
Поліг під час виконання завдання у Донецькій області. Згадаймо Ігоря Якимчука

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua