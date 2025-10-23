Головна Країна Кримінал
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Роману Гринкевичу зменшено розмір застави
Наступний раз запобіжний захід Роману Гринкевичу переглядатимуть у грудні
фото: Суспільне

Суд постановив продовжити Роману Гринкевичу запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 19 грудня. Суму застави зменшили до 69 млн 644 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Гринкевич є одним із підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ. У серпні розмір застави становив 112 млн грн. Тоді адвокат обвинуваченого Андрій Гуджал заявляв, що родина не має можливості її внести. Наступний розгляд запобіжного заходу призначено на грудень.

Що відомо про справу Гринкевичів 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним». 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. 

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні.

Згодом до суду була передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад ₴1 мільярд. Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад 1 млрд грн шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. 

До слова, один із директорів департаменту міністерства оборони України отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Посадовець «списав» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів. ДБР не називає імен, однак з деталей справи зрозуміло, що це йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Згодом працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн. Обвинувальний акт направлено до суду.

