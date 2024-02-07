Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами
Римма Зюбіна планувала з матір’ю станцювати джигу після того, як помре Путін
фото: Римма Зюбіна/Facebook

Віра Зюбіна померла 3 лютого у 85-річному віці

Відома акторка Римма Зюбіна розповіла у себе в Facebook, що 3 лютого відійшла у засвіти її мама. Вірі Зюбіній було 85 років.

«2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї Мами, а 3 лютого полетіла у засвіти Душа найдобрішої Людини в світі. За все життя я не зустрічала найскромнішої Людини. Моя Мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро», – розповіла актриса.

Зюбіна додала, що мама завжди була її вірою в «часи поневірянь і зневіри». «Війна підкосила її так безжально, що в травні 2022 я приїхала в Ужгород «прощатися» з нею – в такому важкому стані вона була», – зазначила жінка.

Акторка розповіла, що її матір одужала, але в грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася пожежа – вони з онуком загинути, але дивом врятувалися. За словами Римми Зюбіною, цей стрес забрав останні життєві сили її матері.

«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами фото 1
«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами фото 2
Віра Зюбіна з донькою Риммою
Віра Зюбіна з донькою Риммою
фото: Римма Зюбіна/Facebook

«Наша остання телефонна розмова була, коли мала була в лікарні. Почувши в голосі Мами зневіру, я сказала те, що було у нас в розмовах майже завжди: «Мамуля, що значить, «та мені вже 85»? А може ти до ста доживеш, то це ще 15 років тобі», – розповіла акторка і додала, що планувала з матір’ю станцювати джигу після того, як помре Путін, після чого тій ставало легше.

З лютого подружки акторки погодували її матір, після чого зробили спільне селфі, а за дві години після нього Віра Зюбіна заснула назавжди.

«Все життя я чула від неї «Я так прошу у Бога легкої смерті» потім на мить замовкала і додавала «Але таку смерть треба заслужити». Мамуля, ти це заслужила... Ти заслужила, бо з трьох років лишилася без своєї мами, не знала материнського тепла, та ще й і тікали від бомбардувань на Чернігівщині. Ти заслужила своєю вірністю до Тата, твого єдиного чоловіка в житті, якого рятувала від онкології, і без якого потім прожила 27 років. Ти заслужила, бо не сказала жодного поганого слова ні про кого і нікого не образила», – написала Римма Зюбіна.

Акторка також пригадала у своєму дописі, що її матір в найскладніші моменти «миттєво зривалася та їхала до мене допомагати мені й любов‘ю зігрівала Данька».

Нагадаємо, на початку січня, на 71-му році життя помер Народний артист України Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко прокоментувала смерть чоловіка – вона розповіла, що він помер у лікарні в результаті зупинки серця. 

Теги: смерть Римма Зюбіна акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер ведучий телепередачі «Казки діда Панаса» (фото)
Помер ведучий телепередачі «Казки діда Панаса» (фото)
3 лютого, 17:20
80 років тому західні країни закривали кордони від євреїв, прирікаючи тих на смерть
Проблема (не)визнання сучасних геноцидів. Це небезпечна тенденція
29 сiчня, 10:02
Наслідки ворожого ракетного удару по центру Харкова, 2 січня 2024 р.
Ракетний удар по Харкову 2 січня: у лікарні помер ще один поранений
8 сiчня, 09:52
Любош Блага розкритикував допомогу Україні
Віце-спікер Словаччини зробив цинічну заяву про допомогу Україні
24 сiчня, 09:14
Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00
В Алабамі відбулася перша страта за допомогою азоту
У США вперше страчено в'язня за допомогою азоту
26 сiчня, 07:25
Денис Ясинський декілька років служив аеророзвідником
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
31 сiчня, 09:00
Сергій рано втратив батьків, виріс в інтернаті у Бучі
Ціною власного життя врятував десятки інших. Згадаймо поліцейського Сергія Близнюка
3 лютого, 09:00
Польський режисер Патрик Вега на тлі афіші з зображеним у підгузку головним героєм біографічного фільму про російського лідера, Варшава, 5 лютого 2024 року
Польський режисер зняв фільм про смерть Путіна (відео)
6 лютого, 18:14

Суспільство

Як українці оцінюють становище в країні – опитування
Як українці оцінюють становище в країні – опитування
«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами
«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами
Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора
Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора
Як ветеранам адаптуватися при поверненні на роботу? Досвід ДТЕК
Як ветеранам адаптуватися при поверненні на роботу? Досвід ДТЕК
Прикордонник 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера (відео)
Прикордонник 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера (відео)
Як змінився рівень довіри до президента та міністрів – опитування
Як змінився рівень довіри до президента та міністрів – опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua