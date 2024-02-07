«Вона була моєю вірою»: акторка Римма Зюбіна розповіла про смерть мами

Віра Зюбіна померла 3 лютого у 85-річному віці

Відома акторка Римма Зюбіна розповіла у себе в Facebook, що 3 лютого відійшла у засвіти її мама. Вірі Зюбіній було 85 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї Мами, а 3 лютого полетіла у засвіти Душа найдобрішої Людини в світі. За все життя я не зустрічала найскромнішої Людини. Моя Мама ніколи нічого не просила, не вимагала, щедро дарувала добро», – розповіла актриса.

Зюбіна додала, що мама завжди була її вірою в «часи поневірянь і зневіри». «Війна підкосила її так безжально, що в травні 2022 я приїхала в Ужгород «прощатися» з нею – в такому важкому стані вона була», – зазначила жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Акторка розповіла, що її матір одужала, але в грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася пожежа – вони з онуком загинути, але дивом врятувалися. За словами Римми Зюбіною, цей стрес забрав останні життєві сили її матері.

Віра Зюбіна з донькою Риммою фото: Римма Зюбіна/Facebook

«Наша остання телефонна розмова була, коли мала була в лікарні. Почувши в голосі Мами зневіру, я сказала те, що було у нас в розмовах майже завжди: «Мамуля, що значить, «та мені вже 85»? А може ти до ста доживеш, то це ще 15 років тобі», – розповіла акторка і додала, що планувала з матір’ю станцювати джигу після того, як помре Путін, після чого тій ставало легше.

З лютого подружки акторки погодували її матір, після чого зробили спільне селфі, а за дві години після нього Віра Зюбіна заснула назавжди.

«Все життя я чула від неї «Я так прошу у Бога легкої смерті» потім на мить замовкала і додавала «Але таку смерть треба заслужити». Мамуля, ти це заслужила... Ти заслужила, бо з трьох років лишилася без своєї мами, не знала материнського тепла, та ще й і тікали від бомбардувань на Чернігівщині. Ти заслужила своєю вірністю до Тата, твого єдиного чоловіка в житті, якого рятувала від онкології, і без якого потім прожила 27 років. Ти заслужила, бо не сказала жодного поганого слова ні про кого і нікого не образила», – написала Римма Зюбіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Акторка також пригадала у своєму дописі, що її матір в найскладніші моменти «миттєво зривалася та їхала до мене допомагати мені й любов‘ю зігрівала Данька».

Нагадаємо, на початку січня, на 71-му році життя помер Народний артист України Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко прокоментувала смерть чоловіка – вона розповіла, що він помер у лікарні в результаті зупинки серця.