Врятував п’ятьох дітей: вперше орден «За мужність» отримав 17-річний хлопець



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17-річний Олександр Гаркуша з Дніпропетровської області ціною свого здоров'я врятував життя п'ятьох дітей

Хлопець вихопив у дітей гранату ціною втрати частини руки

Вперше в історії України орден «За мужність» III ступеня отримав молодий хлопець. 17-річний Олександр Гаркуша з Дніпропетровської області ціною свого здоров'я врятував життя п'ятьох дітей, коли вихопив у них гранату.

Про це повідомляє газета «Експрес».

Зазначається, що також на мундирі Олександра є кілька нагород. Він отримав орден «Івана Сірка» III ступеня, і три медалі – «За гідний вчинок», «За вірність національній ідеї» та «Захисник Вітчизни».

У минулому році 1 липня Олександр йшов до своєї дівчини і по дорозі помітив п'ятьох дітей віком від чотирьох до 12 років, які гралися боєприпасом. Пізніше експерти скажуть, що це ВОГ 25 – боєприпас підствольного гранатомета.

Коли боєприпас загорівся, Олександр знав, що у нього є чотири секунди до вибуху. Він вихопив його з рук дітей, але викинути не встиг. Він подзвонив своєму батькові й сказав, що йому відірвало пальці.

Батько героя швидко схопив з дому аптечку і прибіг на місце інциденту. Чоловік розповів, що у сина кишківник був зовні, а на правій руці уцілів тільки мізинець. Також у хлопця були численні осколкові поранення по всьому тілу.

Його батько зробив йому протишоковий укол – це і врятувало життя героя, який втратив півтора літра крові. У нього також була контузія II ступеня.

Коли Олександр прийшов до тями в лікарні, то хотів відключитися від апаратів, які підтримували його життя. Кілька днів він нічого крім вибуху не пам'ятав.

Що стосується дітей, то молодша дитина отримала проникливе поранення в живіт, решта відбулися легкими пораненнями або контузією. Всі діти одужали, але якби не Олександр, то загинули б.

Олександр три з половиною місяці провів в лікарні і переніс три клінічні смерті і п'ять операцій, шосту – на цьому тижні. Лікарі пропонували йому продовжити відновлення в санаторії, але він повернувся до навчання, до своєї роти.

Він мріяв стати військовим і після дев’ятого класу вступив до Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Далі планував продовжити навчання у вищому військовому навчальному закладі.