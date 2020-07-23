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    У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена

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    <span>Підозрюваний з заручником зник на авто</span> - У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена
    Підозрюваний з заручником зник на авто

    Злочинець та правоохоронець сіли в автомобіль та виїхали за межі Полтави

    У Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, намагаючись уникнути відповідальності - захопив одного із правоохоронців у заручники та погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

    «На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови», - спочатку повідомили у поліції.

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    У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена
    У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена
    У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена
    У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники полісмена

    Після переговорів зі викрадачем автомобіля поліція запропонувала йому обміняти заручника та виїхати за межі Полтави, чим він і скористався. Його супроводжують автомобілі правоохоронців

    Отже, наразі відомо в ході переговорів із чоловіком поліція запропонувала йому вільно виїхати за межі міста, щоб виключити можливість вибуху гранати. Він згодився на цю пропозицію, гранату взяв із собою і поїхав на автомобілі за межі Полтави у напрямку Супрунівки.

    Телеканал 112 повідомив, що терорист тримав в заручниках співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати обох. Начальник кримінального розшуку запропонував, що заручником стане він. Після обміну заручників злочинець та правоохоронець сіли в автомобіль та виїхали за межі Полтави.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

    22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

    У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

    Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

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