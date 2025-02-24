Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина
За словами чиновниці, ключові деталі угоди узгоджено зі Сполученими Штатами
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Українська влада має на меті підписати угоду якомога швидше

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

За словами чиновниці, переговори були дуже конструктивними. Майже всі ключові деталі майбутньої угоди зі Сполученими Штатами узгоджено.

«Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед», – зазначила вона.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між урядами.

Читайте також:

Теги: корисні копалини Ольга Стефанішина США Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У межах акції відбудуться масові мітинги у різних країнах світу
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
17 лютого, 10:15
12 лютого – День сексуального і репродуктивного здоров'я
12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 лютого, 00:01
Наслідки нічної атаки на Суми
Атака дронів на Суми: який вигляд має автостоянка після пожежі (фото)
10 лютого, 07:20
8 лютого – День пропозиції руки і серця
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
«Зеленський не є легітимним президентом України, попри це Росія готова вести з ним переговори», - сказав Пєсков
Пєсков відреагував на заяву Зеленського стосовно ймовірних перемовин з Путіним
5 лютого, 12:41
Колишнього керівника державного АТ «Латвійські державні ліси» обрано до наглядової ради ДП «Ліси України»
Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс заявив, що пишається приєднанням до команди ДП «Ліси України» Новини компаній
31 сiчня, 17:42
Прогноз погоди на 31 січня
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
31 сiчня, 05:55
Мендель припускає, що «недосконале» припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є «необхідним кроком» заради виживання
Треба йти на переговори з Путіним? Експрессекретарка Зеленського зробила неоднозначну заяву
29 сiчня, 20:02

Політика

Канада анонсувала новий пакет допомоги для України
Канада анонсувала новий пакет допомоги для України
Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина
Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина
Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС
Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ
Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
362K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
26K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
19K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua