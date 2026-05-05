Втеча не вдалася: Військово-морські сили перехопили гумовий човен з чоловіками у Чорному морі

Валерія Поліщук
Валерія Поліщук
Двох чоловіків на борту доставили на берег для з'ясування обставин
Українські військові моряки затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у акваторію Чорного моря поблизу Одещини. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, повідомляє «Главком» з посиланням на 24 Канал.

Подія сталася 5 травня поблизу узбережжя Одеської області. На борту гумового човна перебували двоє чоловіків, які порушили встановлений порядок виходу в море. Військовослужбовці ВМС втрутилися та доставили порушників на берег для з'ясування обставин.

Затримання відбувалося в умовах підвищеної небезпеки для особового складу ВМС. У повітрі в цей час перебували російські безпілотники, що створювало загрозу атаки під час проведення перехоплення цивільного плавзасобу.

«Сьогодні військовослужбовці морських сил були вимушені затримувати цивільний човен, який без дозволу вийшов у море, відбувалося це з ризиком для наших військових, адже у повітрі знаходилися російські дрони», – зазначив Дмитро Плетенчук.

У мережі поширювалися дані про нібито застосування зброї військовими та поранення одного з чоловіків. Проте у Військово-морських силах наразі підтверджують лише сам факт затримання та наголошують на загрозі з боку ворожих дронів. Офіційних даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ та мінну небезпеку на узбережжі Одещини діє сувора заборона на вільний вихід у море для будь-яких цивільних суден та плавзасобів без спеціального погодження з військовим командуванням. Правоохоронці також неодноразово припиняли спроби незаконного перетину державного кордону через морську акваторію.

Нещодавно, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що ухилянти дедалі частіше обирають річку Дністер для побігу з країни.

У березні прикордонники Могилів-Подільського загону попередили спробу незаконного перетину кордону з Молдовою. Група чоловіків намагалася вночі перепливти Дністер на надувних матрацах. Правопорушників затримали під час спроби потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску.  

Чи вимикатимуть світло 6 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
