Пропонували уникнути призову за $16 тис. Двоє помічників нардепів від ОПЗЖ отримали підозру

За даними слідства, підозрювані пропонували військовозобов’язаним за хабар підробити медичні документи або організувати виїзд до ЄС

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора викрила двох помічників чинних народних депутатів на допомозі військовозобовʼязаним в ухилені від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначає ДБР, йдеться про помічників народних депутатів від забороненої Опозиційної платформи – за життя. За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені медичні документи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

За даними слідства, після отримання коштів за так звані послуги фігуранти блокували клієнтів та зникали «з радарів» фото: СБУ

Задокументовано, що помічники нардепів пропонували клієнтам:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

довідки про «інвалідність»;

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

«Як встановило розслідування, після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали «з радарів». Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» після одержання коштів», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено смартфони із доказами протиправної діяльності фото: СБУ

За даними СБУ, під час обшуків у підозрюваних вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон.

За словами Буданова, «без людей війни програються». Очільник Офісу президента заявив, що не є фанатом ідеї, що дрони будуть воювати за людей. Глава Банкової також зауважив, що українцям треба «не боятися виконати свій обов’язок», тим паче не усі мобілізовані йдуть у штурми, багато хто займає тилові посади, йде у ППО, у підрозділи забезпечення тощо.

«Поле для маневру є. Але просто бути ухилянтом і з ганьбою потім жити й думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду, який повернеться з війни і питатиме: Де був ти?» – зазначив Буданов.

До слова, столичні правоохоронці викрили дві чергові корупційні схеми, що дозволяли чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації через фіктивне оформлення на роботу.