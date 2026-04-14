Усні інструкції за $13 тис. Правоохоронці викрили дивну мережу вивезення чоловіків

На Хмельниччині викрили канал переправлення чоловіків до ЄС

Організатори доправляли чоловіків до кордону, давали інструкції для втечі через ліси і забезпечували інструментами

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії та затримали організаторів схеми. Про це пповідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

фото: СБУ

Операцію провели співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією, Державною прикордонною службою та прокуратурою. У межах слідчих дій затримано чотирьох мешканців Кам’янця-Подільського, які організували схему нелегального виїзду чоловіків за кордон.

За даними слідства, зловмисники пропонували свої послуги за $13 тис.. За ці кошти вони забезпечували переправлення через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску у напрямку Румунії.

Після отримання грошей організатори перевозили чоловіків на власних автомобілях до прикордонних районів Чернівецької області. Далі надавали детальні інструкції для пішого перетину через лісову місцевість та здійснювали дистанційний супровід.

Також до «пакету послуг» входили інструменти для пошкодження загороджень на державному кордоні. Пошук клієнтів здійснювали через Telegram-канали.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, за гроші вони пропонували військовозобов'язаним фіктивний діагноз і ІІ групу інвалідності. Слідство встановило, що для підробки медичної документації медсестра обласного тубдиспансеру разом зі своїм чоловіком залучила знайомих лікарів різного профілю.