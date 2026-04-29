Тиса вже не в моді? Прикордонники назвали новий популярний маршрут ухилянтів

Валерія Поліщук
Речник ДПСУ Андрій Демченко констатував зміну маршрутів утікачів, які тепер намагаються подолати водну ділянку кордону з Молдовою під водою
Акваскутери та гідрокостюми: ухилянти змінили небезпечну Тису на «технологічні» запливи Дністром

Державна прикордонна служба України фіксує зміну маршрутів утікачів: замість небезпечної Тиси порушники дедалі частіше обирають річку Дністер, використовуючи для переправи спеціальне підводне обладнання. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю «Укрінформу».

За словами представника ДПСУ, останнім часом на кордоні з Молдовою спостерігається значне зростання кількості спроб незаконного перетину через Дністер. Щоб залишатися непоміченими для нарядів, чоловіки використовують не лише гідрокостюми, а й акваскутери.

Ці пристрої дозволяють людині швидше пересуватися у воді. Тримаючись за акваскутер, порушники фактично пірнають під воду, намагаючись у такий спосіб приховано подолати річкову ділянку кордону. Водночас річка Тиса на заході України також залишається популярною серед ухилянтів, проте Дністер наразі користується «підвищеним попитом».

Окрім технічних новацій, прикордонники стикаються і з курйозними випадками. Речник розповів історію чоловіка, який намагався втекти до Молдови, але замість прикордонників зустрів зграю вовків.

Рятуючись від диких тварин, порушник заліз на дерево і просидів там, поки не наважився зателефонувати на «гарячу лінію» ДПСУ. Він попросив прикордонників про порятунок, чесно зізнавшись у намірі незаконно перетнути кордон. Прикордонники допомогли чоловікові злізти з дерева, після чого склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, раніше прикордонники неодноразово попереджали про смертельну небезпеку перетину гірських річок та лісистих ділянок кордону. Зокрема, у Тисі від початку повномасштабного вторгнення виявили вже понад три десятки тіл загиблих чоловіків, які не розрахували силу течії.

У березні прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину кордону з Молдовою. Група чоловіків намагалася перепливти Дністер у нічний час, використовуючи надувні матраци. Правопорушників затримали під час спроби потрапити до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску.

Читайте також:

Читайте також

Литва будує нову лінію оборони на кордонах з Білоруссю та Росією
Бар’єри і протитанкові рови: Литва ініціювала укріплення кордону
30 березня, 11:27
Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви тощо
В Сумах викрито бордель в хостелі: підозрювана вербувала неповнолітню
4 квiтня, 12:19
Рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо
5 квiтня, 15:05
ЄС відмовився від штампів на кордоні
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
8 квiтня, 20:12
Після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
10 квiтня, 18:12
Вокаліста місцевої панк-групи сплутали з журналістом Дмитром Гордоном
Росія «затримала» Дмитра Гордона (фото)
15 квiтня, 16:18
Нардеп Руслан Горбенко висловився про депортацію чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу
«ТЦК зустрічає і вручає повістки». Нардеп розповів про випадки примусової депортації українців з-за кордону
18 квiтня, 14:08
Про аварію на Чорнобильській АЕС нікому не можна було говорити
«Київ кишів КДБшниками». Чорнобилець згадує, які після аварії на ЧАЕС, радянська влада посилила контроль за суспільством
26 квiтня, 21:17
Латвія заборонила в’їзд дочці Лаврова та ще двом прибічникам Путіна
Латвія закрила кордон для дочки Лаврова. Хто ще потрапив до чорного списку
Вчора, 12:36

Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
