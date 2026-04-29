Тиса вже не в моді? Прикордонники назвали новий популярний маршрут ухилянтів

Речник ДПСУ Андрій Демченко констатував зміну маршрутів утікачів, які тепер намагаються подолати водну ділянку кордону з Молдовою під водою

Акваскутери та гідрокостюми: ухилянти змінили небезпечну Тису на «технологічні» запливи Дністром

Державна прикордонна служба України фіксує зміну маршрутів утікачів: замість небезпечної Тиси порушники дедалі частіше обирають річку Дністер, використовуючи для переправи спеціальне підводне обладнання. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю «Укрінформу».

За словами представника ДПСУ, останнім часом на кордоні з Молдовою спостерігається значне зростання кількості спроб незаконного перетину через Дністер. Щоб залишатися непоміченими для нарядів, чоловіки використовують не лише гідрокостюми, а й акваскутери.

Ці пристрої дозволяють людині швидше пересуватися у воді. Тримаючись за акваскутер, порушники фактично пірнають під воду, намагаючись у такий спосіб приховано подолати річкову ділянку кордону. Водночас річка Тиса на заході України також залишається популярною серед ухилянтів, проте Дністер наразі користується «підвищеним попитом».

Окрім технічних новацій, прикордонники стикаються і з курйозними випадками. Речник розповів історію чоловіка, який намагався втекти до Молдови, але замість прикордонників зустрів зграю вовків.

Рятуючись від диких тварин, порушник заліз на дерево і просидів там, поки не наважився зателефонувати на «гарячу лінію» ДПСУ. Він попросив прикордонників про порятунок, чесно зізнавшись у намірі незаконно перетнути кордон. Прикордонники допомогли чоловікові злізти з дерева, після чого склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, раніше прикордонники неодноразово попереджали про смертельну небезпеку перетину гірських річок та лісистих ділянок кордону. Зокрема, у Тисі від початку повномасштабного вторгнення виявили вже понад три десятки тіл загиблих чоловіків, які не розрахували силу течії.

У березні прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину кордону з Молдовою. Група чоловіків намагалася перепливти Дністер у нічний час, використовуючи надувні матраци. Правопорушників затримали під час спроби потрапити до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску.