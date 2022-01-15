Втікача із зали івано-франківського суду розшукали у Львові

Обвинуваченого у шахрайстві Дениса Созенка шукали із 30 грудня

У Львові розшукали підозрюваного у шахрайстві 37-річного Дениса Созенка, який 30 грудня втік із зали Івано-Франківського міського суду. Про це повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції.

Підозрюваний у шахрайстві Денис Созенко переховувався у Львові. Його розшукали в суботу, 15 січня.

Дениса Созенка підозрюють у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах за ч. 2 та ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ККУ. Правоохоронці встановили, що упродовж вересня-жовтня 2021 року він неодноразово телефонував мешканцям Івано-Франківська та, вигадуючи різні ситуації про їхніх близьких та родичів, які буцімто потрапили до відділку поліції, виманював у них гроші. Його затримали у жовтні.

30 грудня після того, як суддя продовжив йому термін тримання під вартою, він утік із зали суду. Того ж дня поліцейські оголосили його у розшук, виставили на околицях Івано-Франківська блокпости та перевіряли автомобілі, що виїжджали та заїжджали у місто.

Пізніше пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури повідомила про початок службового розслідування щодо працівників конвойної служби Нацполіції Івано-Франківщини через втечу Дениса Созенка із зали суду.