На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)

Генпрокурор: «Серед бранців рехабів було семеро дітей, з ними працюють психологи»

У Дніпропетровській області прокуратура викрила низку реабілітаційних центрів, де незаконно утримували сотні людей, серед них були й діти. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Дніпровської обласної прокуратури та допис генерального прокурора Руслана Кравченка.

Так звані реабілітаційні центри були розташовані у Жовтих Водах та Шахтарську. Повідомляється, що рідні пацієнтів платили від 6 тис. грн на місяць на лікування своїх близьких. Але виявилося, що мови про медицину у центрі навіть не йшлося.

Прокуратура провела обшуки в реабілітаційних центрах на Дніпропетровщині фото: Дніпровська обласна прокуратура

«Центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги – жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику. 287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей. Підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи», – повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Прокуратура повідомила про підозру чотирьом організаторам центрів фото: Дніпровська обласна прокуратура

Працівники центрів для того, щоб й далі отримували значні кошти за лікування пацієнтів, відібрали у них документи та особисті речі, щоб утримувати їх силою. Дітей, які опинилися у цих реабілітаційних центрах, туди відправляли опікуни або батьки. «Діти були позбавлені волі. Встановлені слідством факти свідчать про грубе порушення прав дітей, захист яких є безумовним пріоритетом для органів прокуратури», – зазначив керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша.

У Дніпропетровській області в реабілітаційних центрах незаконно утримували сотні людей фото: Дніпровська обласна прокуратура

Під час обшуків у центрах слідчі вилучили паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки, банківські картки, чорнові записи, 180 телефонів та комп'ютерів, зброю та готівку.

За даними генпрокурора, 25 дорослих та семеро дітей заявили про незаконне позбавлення волі. «Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатори вказаних центрів, за фактами незаконного позбавлення волі двох та більше осіб, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України)», – повідомили в обласній прокуратурі.

У прокуратурі також зауважили, що у центрах було можливе катування та трудова експлуатація утримуваних людей. Наразі ці факти перевіряються.

